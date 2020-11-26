نهائي القرن - لاعب الوداد السابق: تأثير ثنائي المغرب كبير مع الزمالك.. معلول وأفشة كلمة سر الأهلي

تحدث أحمد أجدو لاعب الوداد المغربي السابق عن مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرى أجدو أنه من الصعب التكهن بنتيجة مواجهة الأهلي والزمالك لأنها تجمع بين فريقين من المستوى العالي في إفريقيا.

أجدو لعب للوداد بين 2009 و2012 وسبق له لقاء الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2011 بدور المجموعات.

وقال أجدو لـ FilGoal.com عن نهائي القرن: "مواجهة من الصعب التكهن بنتيجتها أو بأداء أحد الفرق، لكل منهما بصمة في المباريات الكبيرة خلال الموسم الحالي".

وأوضح "من سيخلق الفرص ويحسن استغلالها ويكون أكثر تركيزا سيحقق الفوز، المباراة هي عرس لمصر وإفريقيا أن تجمع بي الكبيرين".

وبالحديث عن تأثير أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم قال: "الثنائي يقدم إضافة قوية جدا مع الزمالك، وسبق لهما إحراز اللقب مع الوداد ضد الأهلي تحديدا".

وأضاف أجدو "الثنائي المغربي يعرف كيف تلعب تلك المباريات، كل لاعب منهما أصبح له دورا هاما مع الفريق وبالأخص بنشرقي".

وشدد لاعب الوداد السابق "بنشرقي تطور بشكل سريع وأصبح أحد أهم لاعبي الزمالك والجماهير تثق في هذا الثنائي كثيرا".

وعن رحيل وليد أزارو قال: "كنت أتمنى استمراره في الأهلي وعدم رحيله لقد كان من الركائز الأساسية في الفريق وحسم مباريات هامة وكبيرة للأهلي بأهدافه".

وشدد أجدو "الأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب بعينه ولديه الكثير من البدائل التي تغطي رحيل أزارو، رحيله كان وفقا لرؤية إدارة الأهلي التي تتكون من لاعبين سابقين ولن يكونوا مخطئين في قرار مثل هذا".

وأخيرا بالحديث عن أسلحة الفريقين قال أجدو: "هناك من أثبت جدارته واستحقاقه بمستويات كبيرة".

وكشف "كلمة السر في الأهلي، الثنائي علي معلول ومحمد مجدي أفشة، ومن الزمالك بنشرقي وأوناجم وفرجاني ساسي".

وأتم لاعب الوداد تصريحاته "أتوقع أن تكون مباراة ممتعة للمشاهدين ومثيرة".