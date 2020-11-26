مرعي يعلن قائمة منتخب السلة لخوض تصفيات إفريقيا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 12:15

كتب : هاني العوضي

أحمد مرعي - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

أعلن أحمد مرعي مدرب منتخب مصر للرجال عن قائمة الفراعنة النهائية التي تستعد لخوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا.

وتنطلق التصفيات غدا الجمعة على صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة ما بين 27-29 نوفمبر.

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبا، وهم:

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أحمد عادل "دولا"، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم، عمر طارق، مصطفى المكاوي "كيجو"، علي أحمد، رامي إبراهيم، أنس أسامة، إيهاب أمين وعمر عزب.

وتم استبعاد هيثم كمال لاعب الاتحاد من قائمة المنتخب للإصابة مع توجيه الشكر لـ إبراهيم حجازي وباسم الليثي.

ويقع المنتخب في مجموعة واحدة مع منتخبات: المغرب، أوغندا والرأس الأخضر.

وجاءت نتائج المسحة الأخيرة التي أجرها جميع اللاعبين سلبية.

ومن المقرر أن يخضع جميع اللاعبين لمسحة أخير اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري ، سامح صلاح إداري ، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال .

منتخب مصر لكرة السلة
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