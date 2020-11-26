أمونيكي لـ في الجول: ذكريات الفوز بالسوبر الإفريقي ضد الأهلي مثيرة.. وهذه نصيحتي للاعبي الزمالك

استعاد إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق ذكريات تحقيق بطولة السوبر الإفريقي ضد الأهلي، وذلك في حواره مع FilGoal.com

بهدف دون رد، انتصر الزمالك على الأهلي عام 1994 في كأس السوبر الإفريقي الذي أُقيم بجنوب إفريقيا، في مباراة كانت الوحيدة بين الغريمين التقليديين التي تُلعب على كأس قاري، قبل أن يتكرر الحدث مجددا العام الحالي.

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي يحدث لأول مرة في تاريخ القارة.

FilGoal.com حاور أمونيكي الذي كان أحد نجوم الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي ليتحدث عن كواليس المباراة ويوجه نصحيته للاعبي الفريق الأبيض قبل النهائي الإفريقي.

في البداية تحدث أمونيكي عن المباراة وقال: "لدي ذكريات رائعة ومثيرة. كانت مباراة حماسية للغاية. الأهلي امتلك فريقا رائعا لكن الزمالك كان لديه فريقا عظيما ملئ باللاعبين الممتازين على المستوى الفردي".

وأضاف "بالنسبة لي كانت النتيجة جيدة والسبب هو التنافس بين الزمالك والأهلي الذي يعد صعبا وشرسا جدا".

"الفوز بالسوبر الإفريقي (ضد الغريم) كان شيئا جميلا".

بعد عودة الزمالك بالكأس، ذهبت الجماهير لاستقبالهم في مطار القاهرة في مشهد كان جديدا على الكرة المصرية.

وعن هذا المشهد قال أمونيكي: "حين عُدنا احتفلنا مع الجماهير. كنا سعداء للغاية بالفوز بالبطولة والعودة بها من جنوب إفريقيا، فالفوز دائما يكون لحظة سعيدة. أما الكأس فجعلت جميع الجماهير يشعرون بالبهجة".

وعن رأيه في الحكم الجنوب إفريقي بيتروس ماتابيلا وإدارته للمباراة، قال: "التحيكم كان جيدا. فالفريقين من نفس البلد، وهما من الأفضل في إفريقيا".

وشدد "الحكم قدم أفضل ما لديه وقام بعمله كما ينبغي في إدارة المباراة. لم يتخذ قرارا حدث حوله أي نزاعات".

ماتابيلا كان قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد يوسف لاعب الأهلي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

كان هذا عن لقاء السوبر الإفريقي. فماذا عن نهائي القرن؟

أمونيكي وجه نصيحته لاعبي الزمالك، وقال: "نصيحتي هي أن كل شيء وارد الحدوث في المباريات النهائية؛ لذا فأهم شيء هو اللعب بشكل منظم للغاية وأن يكونوا في قمة تركيزهم وألا يفقدوا ثقتهم بأنفسهم وألا يرتكبوا أي أخطاء ".

وأكمل "حين تتُاح لهم فرصة للتسجيل فعليهم استغلالها جيدا، عليهم أيضا أن يكونوا متفائلين ولديهم الرغبة في الفوز".

وعن لاعب من الزمالك متوقع أن يُحدث الفارق خلال المباراة، قال: "في النهائي أي لاعب قادر على صنع الفارق، الأمر متوقف على الحالة الذهنية لكل لاعب وتحضيره للمباراة وثقته بنفسه".

وأضاف "كرياضي محترف أعتقد أن كل اللاعبين سيكون لديهم الشغف والرغبة لتقديم شيء استثنائي لتحقيق النجاح".

وعن رؤيته لمباراة النهائي، قال: "الأهلي لديه فريق قوي للغاية تحديدا العناصر المتواجدة في خط الوسط. الزمالك أيضا ليس فريقا سيئا، فيمتلك فريقا رائعا".

وواصل "الفريقان قادمان من نفس المدينة، ورغبتهم هي تحقيق الفوز، ستكون مباراة صعبة ومثيرة".

وشرح "الزمالك لم يفز بالبطولة منذ وقت طويل، لذا لديهم الرغبة للاحتفال بها مع جماهيرهم، وأيضا الاهلي ينطبق عليه نفس الأمر".

وأتم "من الصعب توقع ما سيحدث في المباريات النهائية".