جيلبرتو لـ في الجول: جوزيه كان يرى مباراة الزمالك سهلة لهذا السبب.. ضده نكون مثل نسر الأهلي

يرى جيلبرتو نجم الأهلي السابق أن مواجهة الزمالك تحتاج للتحفيز الذاتي من كل لاعب مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في سهولة المباراة إبان حقبة المدرب تاريخي مانويل جوزيه.

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي يحدث لأول مرة في تاريخ القارة.

FilGoal.com حاور جيلبرتو الذي كان أحد نجوم مباراة القمة في الفترة ما بين 2001 وحتى 2010.

في البداية كشف جيلبرتو عن طريقة استعداده لمباراة القمة، وقال: "اللعب ضد الزمالك يحتاج لتحفيز ذاتي قبل شيء. بعدها كنت أقوم بالاستعداد لكي أقدم كل ما لدي في المباراة وأن أجعل موهبتي تخدم الفريق".

"فلن تحتاج لمحاضرة من المدرب لكي تبدأ الاستعداد، خصوصا إنها تبدأ قبل أسبوع من بدايتها الفعلية فالتنافس بين الفريقين كبير للغاية".

كانت هذه استعدادات جيلبرتو لمواجهة الزمالك. فماذا كان يفعل مانويل جوزيه قبل هذه المباريات؟

يقول جيلبرتو " لطالما قال جوزيه إن مواجهة الزمالك هي أسهل مباراة؛ لأن اللاعبين يكون لديهم دوافع ذاتية ضخمة".

"وفي الحقيقة كانت مواجهة الفرق المتوسطة المستوى أصعب؛ لأن تركيزنا كلاعبين ينعكس تلقائيا على مستوى الخصم".

"لكن ضد الزمالك نكون مثل نسر الأهلي (المتواجد على شعار النادي)".

وعن نصيحة يقدمها لعلي معلول الظهير الأيسر للفريق ومواطنه الأنجولي جيرالدو دا كوستا، قال: "نصيحتي لهما هي أن يلعبا بالطريقة التي يلعبان بها دائما".

وأضاف "أقول لهما: العبوا بخصائصكم الفنية المتعارف عليها، وبكل طاقة، العبوا كالأبطال، وابذلوا كل جهدهم في أرض الملعب ولا تتركوا شيئا لغرفة خلع الملابس".

وعن نصحيته للاعبين قبل المباراة، قال: "في الحقيقة المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب ولكن"

"النصائح لا تَهم في هذه المباريات لأن اللاعبين يعرفون جيدا المسؤولية الواقعة عليهم خلال اللقاء ومدى أهميته. من يصل للنهائي يعرف مدى صعوبة الوصول لهذه المرحلة".

"الآن علينا أن نضع حبات الكرز فوق الكعك ونستمتع بها بعد المباراة".

وشرح جيلبرتو أسلوب اللعب الأنسب للأهلي خلال المباراة "على الأهلي أن يلعب بشكل متماسك وأن تكون صفوفه منظمة للغاية، مع اللعب بوتيرة سريعة، مما قد يجعل الزمالك يرتكب العديد من الأخطاء وهنا على الأهلي ترجمة هذه الأخطاء لأهداف، مع عدم السماح للزمالك باللعب بحرية وتولى زمام الأمور".

"لكن كما قلت سابقا، كرة القدم ليست علما دقيقا. فخلال المباراة سيقوم الفريقين بعمل العديد من الأخطاء لكن من ستكون عدد أخطائه أقل هو من سيفوز".

وأتم "إلا أني أؤمن بشكل راسخ أن فريقي، الأهلي، سينتصر لأننا لم نرفع هذه الكأس المرغوبة منذ فترة؛ والآن حان وقت الفوز بها مرة أخرى".

وشارك جيلبرتو ضد الزمالك في 15 مباراة، فاز 10 مرات، وتعادل 4 وخسر 3، وسجل هدفا واحدا.