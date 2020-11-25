مرتضى: أتمنى الشفاء لكل لاعبي القطبين من كورونا.. وهذه الحلول لمواجهة الغيابات

تمنى مرتضى منصور رئيس الزمالك الشفاء والسلامة لكل مصابي فيروس كورونا من لاعبي فريقه وغريمه التقليدي الأهلي.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا إصابة كل من أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي.

هذا بالإضافة لعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش" من الزمالك.

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "أتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين من الأهلي والزمالك فهذا أهم شيء، سلامة الجميع هي الأهم".

وعن اللقاء قال: "محمد عبد الغني يستطيع تعويض غياب الونش، وإسلام جابر لعب كظهير أيسر من قبل".

وأكمل "أما أوباما فهو كان قد عاد لتوه من الإصابة لذا فأشرف بنشرقي يستطيع تعويضه".

وأتم مرتضى حديثه "أقول لجمهور الزمالك اطمئن فلدينا الحلول لخوض المباراة".

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.