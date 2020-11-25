وليد سليمان: تربينا على حقيقة ثابتة.. الأهلي بمن حضر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 20:40

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان

شدد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي على أن الحقيقة الثابتة التي تعلمها هي أن الأهلي بمن حضر.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

ويغيب وليد سليمان بشكل رسمي عن مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا بجانب الثنائي أليو ديانج وصالح جمعة بسبب إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة بهم.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي: "تعلمنا وتربينا على حقيقة ثابتة وهي أن الأهلي بمن حضر".

أخبار متعلقة
سلبية مسحة مدحت عبد الهاي قبل مواجهة الزمالك والأهلي نهائي القرن – كيف يفكر الزمالك والأهلي في تعويض غيابات كورونا مصدر في الأهلي لـ في الجول: نتيجة مسحة كاف لم تظهر بعد 3 أهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي إفريقيا

وتابع "نعم الأهلي ينتصر بروحه لا بأسماء لاعبيه، زملائي في الفريق قلبي معكم، كنت أتمنى أن أكون بينكم مقاتلا من أجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة".

وأضاف وليد سليمان "كلي وكل جماهير الأهلي ثقة فيكم بلا حدود، العبوا من أجل ناديكم".

وواصل سليمان "دعوا النسر الأحمر يحلق من جديد في سماء إفريقيا ويتجه نحو العالمية".

وأتم تصريحاته "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

نهائي القرن وليد سليمان الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
وليد سليمان: تربينا على حقيقة ثابتة.. الأهلي بمن حضر 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيان مشترك بين كاف واتحاد الكرة المصري: نهائي دوري الأبطال دون حضور الجمهور 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بسبب "مهزلة الدعوات".. الزمالك يحتج رسميا لدى كاف 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مارداونا في آخر حوار له: كنت أتسائل إن كان الناس سيظلون يحبونني.. وأمنية أخيرة 27 دقيقة | أوروبا
"مرة واحدة في العمر".. كيف ترى إفريقيا نهائي القرن 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نهائي القرن - مدرب تونس للشباب: معلول وساسي لهما تأثير كبير.. والزمالك لديه أفضلية بسيطة 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رحيل دييجو - حداد 3 أيام في الأرجنتين.. ورئيس البلاد: لم يمنحنا سوى السعادة 52 دقيقة | أمريكا
سلبية مسحة مدحت عبد الهاي قبل مواجهة الزمالك والأهلي 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 أهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي إفريقيا 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك