وليد سليمان: تربينا على حقيقة ثابتة.. الأهلي بمن حضر

شدد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي على أن الحقيقة الثابتة التي تعلمها هي أن الأهلي بمن حضر.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

ويغيب وليد سليمان بشكل رسمي عن مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا بجانب الثنائي أليو ديانج وصالح جمعة بسبب إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة بهم.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي: "تعلمنا وتربينا على حقيقة ثابتة وهي أن الأهلي بمن حضر".

وتابع "نعم الأهلي ينتصر بروحه لا بأسماء لاعبيه، زملائي في الفريق قلبي معكم، كنت أتمنى أن أكون بينكم مقاتلا من أجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة".

وأضاف وليد سليمان "كلي وكل جماهير الأهلي ثقة فيكم بلا حدود، العبوا من أجل ناديكم".

وواصل سليمان "دعوا النسر الأحمر يحلق من جديد في سماء إفريقيا ويتجه نحو العالمية".

وأتم تصريحاته "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".