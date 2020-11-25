بسبب "مهزلة الدعوات".. الزمالك يحتج رسميا لدى كاف

أعلن الزمالك عن تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على ما وصفه بيان النادي بـ "مهزلة توزيع دعوات" نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "وجه الزمالك انتقادات حادة ورفضا تاما بانفراد أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بالحصول على ألفي دعوة وهي الحصة التي خصصها الأمن لناديي الأهلي والزمالك بواقع ألف دعوة لكل ناد".

وأضاف "فوجئ مجلس الإدارة بتخصيص 30 دعوة فقط بينما حصل اتحاد الكرة على 250 دعوة عن طريق محمد فضل عضو مجلس الجبلاية والذي ليست له أي علاقة بتنظيم المباراة".

وأتم "وتساءل مسئولو الزمالك عن مصير الدعوات التي ستكون بحوزة المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وعلى من سيتم توزيعها ومدى معرفة هوية المشجع التي سيحصل عليها، نطالب كاف بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة".

ووافق الأمن على حضور 2000 مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة، عن طريق الدعوات.