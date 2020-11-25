سلبية مسحة مدحت عبد الهادي قبل مواجهة الزمالك والأهلي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 19:49

كتب : إبراهيم رمضان

مدحت عبد الهادي - جمال السلامي - الرجاء - الزمالك

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك سلبيتها استعدادا للقاء الأهلي.

وكان عبد الهادي أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أسابيع وخضع للعزل فور إيجابية العينة.

لكن جاءت المسحة التي أجراها اليوم الأربعاء وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلبية ليتأكد وجوده في اللقاء.

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ويستعد الزمالك للقاء الأهلي يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الزمالك نهائي القرن مدحت عبد الهادي
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