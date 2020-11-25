نهائي القرن – كيف يفكر الزمالك والأهلي في تعويض غيابات كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي وعلي معلول

3 من الزمالك، ومثلهم من الأهلي، سيغيبون عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابتهم بكورونا.

عبد الله جمعة، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود حمدي "الونش" من الزمالك. وليد سليمان، أليو ديانج، صالح جمعة، من الأهلي.

كيف يفكر الزمالك في تعويض غياباته؟

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ربما تكون مشكلة الزمالك أكبر، خاصة أن الثلاثي الغائب أساسي بالفعل، وعبد الله جمعة ليس له بديل مباشر في قائمة الأبيض من الجاهزين.

التفكير المبدئي، هو أن يلعب إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، عوضا عن عبد الله جمعة، خاصة في ظل إصابة محمد عبد الشافي.

أما في خط الهجوم، فمن المنتظر أن يعتمد جايمي باتشيكو على قدرة أشرف بنشرقي على اللعب في المركز رقم 10، بينما يدخل محمد أوناجم، أو كابونجو كاسونجو إلى التشكيل الأساسي على مركز الجناح.

وربما يفكر باتشيكو في أن يلعب أحمد سيد "زيزو" في المركز رقم 10، ولكن رغبته في تواجد الجناح ذو المجهود الوافر على الجبهة اليمنى أمام علي معلول قد يرجح كفة لعب بنشرقي في مكان أوباما.

أما بالنسبة لمحمود حمدي "الونش" فإصابته معروفة منذ أيام، ومن المنتظر أن يعوضه في قلب الدفاع محمد عبد الغني.

كيف يفكر الأهلي في تعويض غياباته؟

غياب الأهلي الأهم في التشكيل الأساسي، هو أليو ديانج، ومن المنتظر أن يعوضه حمدي فتحي بشكل مباشر.

ولكن ربما أهم ما سيفتقده الأهلي هو الحلول الهجومية على دكة البدلاء، بإصابة وليد سليمان بكورونا وعدم تدرب محمود عبد المنعم "كهربا" الأسبوع الماضي بسبب إيجابية عينته التي تحولت إلى سلبية اليوم فقط.

الزمالك الأهلي في إفريقيا نهائي القرن
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