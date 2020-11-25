3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

وليد سليمان - محمد عبد الشافي - الأهلي - الزمالك

اظهرت نتائج مسحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إصابة ستة لاعبين في الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة بينهما بواقع ثلاثة في كل فريق وفقا لما أعلنه محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وأظهرت نتائج المسحات التي أُجريت صباح اليوم الأربعاء أظهرت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
أحمد أحمد يعلن في بيان رسمي استئنافه ضد عقوبته أمام المحكمة الرياضية التتويج الأخير - مدرب أورلاندو لـ في الجول: أبو تريكة صنع الفارق.. استحق هذه الختام الرائع التتويج الأخير – مدرب الرجاء لـ في الجول: الزمالك استحق الكأس وحسام حسن هزمني مرتين

وفي الزمالك أظهرت المسحات إصابة كل من عبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الزمالك نهائي القرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
رباعية مونشنجلادباخ أمام شاختار تقوده للصدارة.. وفودين يتأهل بمانشستر سيتي لثمن النهائي 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (0) - أتالانتا (0).. إنتر (0) - (1) ريال مدريد 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رحيل دييجو - رئيس نابولي: هناك فكرة بتسمية الملعب "سان باولو-مارادونا" 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
وزارة الرياضة تنفي "ما تردد حول توزيع دعوات لنهائي إفريقيا" 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رحيل دييجو - "العبقرية الأبدية" و"ساحر لا مثيل له".. نجوم الكرة ينعون مارادونا 50 دقيقة | أمريكا
ليلة الأبطال - تشكيل ليفربول: صلاح أساسي أمام أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - ثنائية "لا-لو" في هجوم إنتر.. ودياز يقود ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى: أتمنى الشفاء لكل لاعبي القطبين من كورونا.. وهذه الحلول لمواجهة الغيابات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك