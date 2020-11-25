3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن

اظهرت نتائج مسحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إصابة ستة لاعبين في الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة بينهما بواقع ثلاثة في كل فريق وفقا لما أعلنه محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وأظهرت نتائج المسحات التي أُجريت صباح اليوم الأربعاء أظهرت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بفيروس كورونا.

وفي الزمالك أظهرت المسحات إصابة كل من عبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.