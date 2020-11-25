أحمد أحمد يعلن في بيان رسمي استئنافه ضد عقوبته أمام المحكمة الرياضية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 17:47

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الصادر بحقه عقوبة من حرمانه ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم من قبل "فيفا" تقدمه باستئناف على القرار لدى المحكمة الرياضية.

وجاء البيان كالتالي:

توجه أحمد أحمد للمحكمة الرياضية للاستئناف ضد عقوبة فيفا، خلال يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، ومستشاريه الآن سيتخذون الإجراءات اللازمة لمواجهة عقوبة فيفا التي صدرت عن المكتب التأديبي ولجنة القيم.

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لقد صدر قرارا بمنع أحمد أحمد من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لخمس سنوات وتغريمي 200 ألف فرانك سويسري من قبل لجنة لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

هذا القرار لم يُتخذ بشكل عادل ومنصف، خلال أشهر التحقيقات التي أجرتها السيدة ماريا كلاوديا روخاس ضد كاف ورئيسه إذ شهدت الإجراءات مفاجآت خلال العملية.

ولهذا أعطى فيفا تفويضا لشركة PWC للتدقيق في إدارة كاف، وعلى الرغم من أن تلك الشركة كانت تعمل لصالح كاف وتحت من تفويض من الأخير مما أدى لتضارب في المصالح وافتقار واضح للحياد.

بالإضافة إلى انتشار شائعات حول وجود تدخل من فيفا في عمل لجنة الأخلاقيات وتسريب معلومات متعلقة بالتحقيقات في الصحف الأوروبية والإفريقية على الرغم أنه من المفترض أن تكون تلك الإجراءات سرية للغاية وتم الإعلان عنها بشكل غير مواتي للرئيس أحمد أحمد.

وهذا أدى بدوره لمنع إجراء التحقيقات بشكل هادئ.

كما حُرم الرئيس أحمد أحمد من استجواب بعض شهوده خلال جلسة الاستماع، وتم التعامل بمكيالين خلال القضية.

نتيجة لتلك المخالفات تم عرض الحقائق بطريقة مشكوك فيها من قبل لجنة الأخلاقيات في فيفا وتم التسرع في إصدار قرار قابل للتنفيذ على الفور دون تقديم أسباب.

إن الحُكم ربما صدر بتلك الطريقة لمنع الرئيس من إعادة الترشح على رئاسة انتخابات كاف المقرر إجراؤها في شهر مارس 2021.

لذلك سيتم التقدم باستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية لأن القرار غير مفهوم وسنطلب وقفه مباشرة وعدم تفاقم التحيز ضده والسماح له بإعادة الترشح في انتخابات كاف.

ماذا حدث؟

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء السلوك المالي.

وبحسب الخطاب الذي نشره فيفا، فإن إيقاف الملغاشي جاء بسبب خرقه للمواد 15 الخاصة بـ "واجب الولاء" للمؤسسة المدارة، والمادة 20 الخاصة بعدم تلقي هدايا أو خدمات، والمادة 25 الخاصة بسوء استغلال المنصب والمادة 28 الخاصة بسوء توزيع النفقات، في لائحة الأخلاقيات الخاصة بـ فيفا.

وبسبب تلك المخالفات، قررت اللجنة إيقاف أحمد لمدة 5 سنوات من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بجانب تغريمه 200 ألف فرانك سويسري.

وبالتالي، يفقد أحمد منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكنائب لجياني إنفانتينو رئيس فيفا.

ولن يستطيع أحمد أن ينافس الإيفواري جاك أنوما، والسنغالي أوجاستين سينجور، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في انتخابات رئاسة كاف في مارس المقبل.

وتولى أحمد أحمد رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس 2017، بعد أن أطاح بالكاميروني عيسى حياتو من منصبه بعد 3 عقود حكم فيهم كاف.

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