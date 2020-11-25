مصدر في الزمالك لـ في الجول: لم نتلق أي نتيجة لمسحة كاف.. ما يقال ليس صحيحا

نفى مصدر في الزمالك أن يكون النادي قد تلقى أي نتيجة لمسحة الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت يوم الأربعاء تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك في تصريحات لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "لم تصلنا نتيجة أي مسحات من التي أجراها كاف حتى الآن".

وواصل "أي شيء سيقال ليس صحيحا، نحن ننتظر النتيجة".

وأكمل "حينما تصدر سيتم الإعلان بشكل رسمي عنها، ولا شيء خلاف ذلك".

وأجرى الزمالك والأهلي المسحة الأخيرة قبل المباراة اليوم الأربعاء، والتي ستحدد شكل قائمة الفريقين للمواجهة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة مساء على استاد القاهرة.