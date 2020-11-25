مصدر في الأهلي لـ في الجول: نتيجة مسحة كاف لم تظهر بعد

نفى مصدر في النادي الأهلي أن تكون نتيجة المسحات التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد ظهرت بعد، مشددا على أنه لازالت تحت الفحص. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "لم تظهر نتيجة مسحات فريق الكرة التي تم أخذها اليوم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ما يتم ترويجه غير صحيح".

وواصل: "المسحات لازالت تحت الفحص في المعامل".

وأكمل "لم يتم الانتهاء منها والنادي غير مسؤول عما يتم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأجرى الأهلي والزمالك المسحة الأخيرة قبل المباراة اليوم الأربعاء، والتي ستحدد شكل قائمة الفريقين للمواجهة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة مساء على استاد القاهرة.