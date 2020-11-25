أجايي: جماهير الأهلي تحب دوري الأبطال.. والزمالك من أقوى الفرق التي واجهتها

يتمنى النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي التتويج بدوري أبطال إفريقيا لأنها البطولة الوحيدة التي لم يفز بها مع النادي الأحمر.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر الفريق الأحمر نهائي 2017 من الوداد وغاب أجايي عن الخسارة من الترجي في نهائي 2018 بسبب الإصابة.

وقال أجايي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كان وقتا سيئا بالنسبة لنا لأن الخسارة في نسخ متتالية ليس جيدا. لقد لعبنا جيدا خلال كلتا البطولتين ولكننا لم نؤد بشكل جيد في أي من النهائيين وهو الأمر الذي كلفنا اللقبين".

وعن الإصابة التي تعرض خلالها خلال نسخة 2018، صرح "التعرض للإصابة التي أبعدتني عن الملاعب لستة أشهر كان واحدا من أكثر اللحظات المحبطة في حياتي".

وتحدث أجايي عن مباراة الجمعة، وأضاف "نحن سعداء جدا بالتتويج بالدوري وهذا يمنحنا الثقة خلال الأيام المقبلة".

وواصل اللاعب المنضم للأهلي في 2016 من الصفاقسي "نركز على دوري الأبطال وسنقدم كل ما لدينا من أجل التتويج باللقب".

وأكمل "أتوقع مباراة جيدة من الفريقين لأن كلا منا يعرف الآخر بشكل جيد، والزمالك واحد من أقوى الفرق التي لعبت ضدها".

وأوضح "خسرت مباراتين نهائيتين من الزمالك من قبل، وكان الشعور غير جيد".

ثم أضاف "أحب خوض المباريات الكبيرة لأنها تبرز إمكاناتك كلاعب، وكنت محظوظا بالتسجيل ضد الفرق الكبيرة وأشعر بسعادة عندما أفعل ذلك".

وأتم "أتمنى تسجيل مزيد من الأهداف والفوز بدوري الأبطال لأن هذا اللقب الوحيد الذي لم أتوج به، وأتمنى أن نحققه لأن جماهير الأهلي تحب هذه البطولة جدا".