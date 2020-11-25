لاعب صنداونز ينافس سواريز وسون على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرشحين لجائزة بوشكاش التي تمنح سنويا لصاحب أجمل هدف في العام.

وترشح هلومبو كيكانا لاعب صنداونز للجائزة، مع لويس سواريز النجم الأسبق لبرشلونة ولاعب أتليتكو مدريد حاليا.

ويتنافس على الجائزة أيضا سون هيونج مين نجم توتنام وشيرلي كروز لاعبة كوستاريكا وجيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو وجوردان فلورس لاعب شامروك روفرز وليونيل كوينونيز لاعب ونيفرسيداد كاتوليكا وزلاتكو يونوزوفيتش لاعب ريد بول سالزبورج وصوفي إنجل لاعبة تشيلسي وأندريه بيير جينياك لاعب تايجرز أونال وكارولين وير لاعبة مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يُسمح للجماهير بالتصويت حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

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شاهد الأهداف الـ11 الخارقة المرشحة للجائزة.

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🏴 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 كارولين وير سيدات مانشستر سيتي ❎ سيدات مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات - 7 سبتمبر 2019 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@itscarolineweir / @mancitywomen pic.twitter.com/iQvulxil3m — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇨🇷 شيرلي كروز ⚽️ كوستاريكا ❎ بنما تصفيات كونكاكاف الأولمبية للسيدات - 28 يناير 2020 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@ShirleyCruzCR I @fedefutbolcrc pic.twitter.com/fwNFPXy68x — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇺🇾 جيورجيان دي أراسكايتا ⚽️ سيارا ❎ فلامينجو الدوري البرازيلي - 25 أغسطس 2019 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@GiorgiandeA I @Flamengo pic.twitter.com/aBPdQKjnN8 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🏴 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 جوردان فلوريس ⚽️ شامروك روفرز ❎ دوندالك الدوري الأيرلندي - 28 فبراير 2020 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@JordanFlores199 / @dundalkfc pic.twitter.com/VXbc6bJ2SW — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇫🇷 أندريه بيير جينياك ⚽️ تايجرز أونال ❎ بوماس أونام الدوري المكسيكي - 1 مارس 2020 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@10APG / @TigresOficial pic.twitter.com/o20O4pOrkF — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 صوفي إنجل ⚽️ سيدات آرسنال ❎ سيدات تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات - 19 يناير 2020 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@sophieingle01 / @ChelseaFCW pic.twitter.com/kltvqsGa1j — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇦🇹 زلاتكو يونوزوفيتش ⚽️ رابيد فيينا ❎ ريد بول سالزبورج الدوري النمساوي - 24 يونيو 2020 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@RedBullSalzburg pic.twitter.com/W2utEMI4az — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇿🇦 هلومفو كيكانا ⚽️ ماميلودي صنداونز ❎ كيب تاون سيتي دوري جنوب أفريقيا - 20 أغسطس 2019 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@Hlompho_Kekana / @Masandawana pic.twitter.com/hDXvaD1L49 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇰🇷 سون هيونج-مين ⚽️ توتنهام هوتسبير ❎ بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز - 7 ديسمبر 2019 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@SpursOfficial pic.twitter.com/NqpEmRYYAQ — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑 المرشحون لجائزة أفضل هدف Puskas: 🇪🇨 ليونيل كوينونيز ⚽️ يونيفرسيداد كاتوليكا ❎ ماكارا الدوري الإكوادوري - 19 أغسطس 2019 للتصويت 👈 https://t.co/pfUrGREznm@Macara_Oficial pic.twitter.com/NfP6bYUSxb — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 25, 2020