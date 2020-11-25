لاعب صنداونز ينافس سواريز وسون على جائزة بوشكاش

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرشحين لجائزة بوشكاش التي تمنح سنويا لصاحب أجمل هدف في العام.

وترشح هلومبو كيكانا لاعب صنداونز للجائزة، مع لويس سواريز النجم الأسبق لبرشلونة ولاعب أتليتكو مدريد حاليا.

ويتنافس على الجائزة أيضا سون هيونج مين نجم توتنام وشيرلي كروز لاعبة كوستاريكا وجيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو وجوردان فلورس لاعب شامروك روفرز وليونيل كوينونيز لاعب ونيفرسيداد كاتوليكا وزلاتكو يونوزوفيتش لاعب ريد بول سالزبورج وصوفي إنجل لاعبة تشيلسي وأندريه بيير جينياك لاعب تايجرز أونال وكارولين وير لاعبة مانشستر سيتي.

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ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يُسمح للجماهير بالتصويت حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

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شاهد الأهداف الـ11 الخارقة المرشحة للجائزة.

جائزة بوشكاش
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