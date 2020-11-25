بواتينج مشيدا بـ ميسي: ليس طبيعيا.. فكرت في الاعتزال بسببه

أشاد كيفين برينس بواتينج لاعب مونزا الإيطالي بليونيل ميسي أيقونة برشلونة والأرجنتين، مشيرا إلى تفكيره في اعتزال كرة القدم بعد رؤيته لقدرات الأخير.

وقال الغاني في حواره مع DAZN:"الشهور الستة في برشلونة كانت رائعة، بداية لم أصدق الأمر. اعتقدت أن إسبانيول أرادني وليس برشلونة الحقيقي. التدرب مع ميسي أصابني بالصمت. لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم، لكن ميسي شيء آخر. ليس طبيعيا".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 33 عاما "أثناء التدرب معه، شعرت بقلة الحيلة لأول مرة في مسيرتي. كان يفعل أشياء خارقة. كنت أقول لنفسي، كفى، سأعتزل".

ولعب بواتينج معارا من ساسولو إلى برشلونة في 2019 قبل أن ينضم لفيورنتينا ثم بشيكتاش وتعاقد مع مونزا في سبتمبر الماضي.

وتوج بواتينج بالدوري الإسباني مع برشلونة وفاز من قبل بالدوري الإيطالي مع ميلان في 2010-2011.

وارتدى بواتينج قمصان هيرتا برلين وتوتنام ودورتموند وبورتسموث وجنوى وشالكه ولاس بالماس واينتراخت فرانكفورت.

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