مدرب بايرن ينافس كلوب وزيدان وبييلسا على جائزة الأفضل.. وغياب جوارديولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2020.

وشهدت القائمة التي ضمت 5 مدربين ظهور الألماني هانز ديتر فليك والمتوج بدوري أبطال أوروبا والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وجاءت القائمة على النحو:

هانز ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

يورجن كلوب مدرب ليفربول

مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد

خولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية

وغاب عن القائمة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو مدرب توتنام.

وكان يورجن كلوب قد حصد الجائزة في العام الماضي متفوقا على بيب جوارديولا وماوريسيو بوتشتينيو.

ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يُسمح للجماهير بالتصويت حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في شهر مايو الماضي بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتراجع عن قراره يوم 20 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يُقام الحفل بشكل افتراضي حفاظا على التباعد الاجتماعي.