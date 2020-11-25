كلوب: فيرمينو لاعب كرة قدم متكامل

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو باللاعب المتكامل.

فيرمينو عاد إلى تسجيل الأهداف أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، وهو الهدف الأول لصاحب للبرازيلي مع الريدز منذ نحو شهر.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان تسجيل هذا الهدف مهماً لفيرمينو، روبرتو لاعب كرة قدم متكامل".

وأضاف "فريق كرة القدم مثل الأوركسترا، لكي نلعب نحتاج إلى أشخاص بآلات موسيقية مختلفة. بعضها أعلى صوتاً وبعضها ليس مرتفعاً، لكنها كلها مهمة للإيقاع".

وأردف المدرب الألماني "فيرمينو مهم للغاية، فهو يعزف نحو 12 آلة موسيقية في فرقتنا، وهو مهم للغاية لإيقاعنا".

وأكمل "نعم يمكننا اللعب بدونه أيضاً، لكن من الجيد وجوده في الملعب. إذا نظرت إلى الأرقام ، ستجد أنه لعب كثيراً".

وتابع عن لاعب هوفنهايم السابق "لست قلقاً بشأن أي شيء، وأعرف أنه من وقت لآخر يساعد في تسجيل هدف. وكان هذا الهدف مهماً جدًا".

وأتم "أكثر ما أحببته في الهدف هو رد فعل الأولاد عندما شاهدت الاحتفال. دائماً ما نحتفل بالأهداف بشكل واضح ولكن الاحتفال بهذا الهدف كان عاطفياً".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.