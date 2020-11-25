في الدرجة الثانية - محمود الشامي يحل أزمة بلدية المحلة

تدّخل محمود الشامي رئيس مجلس إدارة بلدية المحلة السابق لحل أزمة الفريق قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية من الدوري المصري.

وكان FilGoal.com قد كشف الأزمة التي ضربت النادي في الساعات الأخيرة قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة بنادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "جماهير النادي كانت متواجده بعد أزمة عدم قيد اللاعبين وكنا نسعي لحل الأزمة في وقت ضيق".

وأوضح "تدخل محمود الشامي رئيس مجلس النادي السابق وبعد تأجيل المباراة دفع 550 ألف جنيها لقيد اللاعبين".

وأردف "مجلس الادارة فوض نائب رئيس النادي للتوقيع على الشيكات والرسوم وتفويضي للتوقيع على عقود اللاعبين".

وأتم "تم قيد اللاعبين في اتحاد الكرة ونسعى للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباراة بلدية المحلة مع بني عبيد على ملعب البلدية يوم السبت".

وكانت المباراة قد تأجلت إلى يوم السبت المقبل بسبب عدم وصول موافقة أمنية.