في الدرجة الثانية - أزمة بلدية المحلة تهدده بالاستبعاد.. وتأجيل مواجهة الجولة الأولى

يواجه بلدية المحلة أزمة قد تهدد استمراره في القسم الثاني من الدوري المصري.

مصطفى الشامي المشرف العام علي الكرة بنادي بلدية المحلة صرّح عن أسباب الأزمة لـ FilGoal.com، قائلا: "نواجه كارثة تهدد استمرار النادي في الدرجة الثانية، اليوم الثلاثاء هو آخر يوم في القيد في اتحاد الكرة ومصطفي السامولي رئيس النادي رفض التوقيع على شيكات مُقدم عقود اللاعبين ورفض التوقيع على الرسوم الخاصة للمشاركة في كأس مصر أيضا، ورسوم توثيق عقود اللاعبين قبل إرسال قائمة الفريق لاتحاد الكرة".

وأضاف "الفريق لديه مباراة غدا في افتتاح مباريات مجموعة بحري مع بني عبيد ورئيس النادي يتعنت برفضه بالتوقيع مما يهدد مسيرة فريق كان وصيفا لكأس مصر وشارك في إفريقيا من قبل، نطالب بتدخل فوري لإنقاذ نادي البلدية من انهياره وهبوطه للقسم الرابع".

ووفقا للائحة المسابقات لموسم 2020-2021 فأن الأندية التي لا تسدد قيمة الاشتراك في المسابقات بالإضافة لقوائم الأندية تستبعد من المسابقة.

وأردف "الفريق جدد الثقة في رمضان السيد المدير الفني وعقد العديد مع الصفقات مع لاعبين مميزين من أجل تحقيق حلم الصعود".

اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة بلدية المحلة وبني عبيد في الجولة الأولى لمجموعة بحرى من غدا الأربعاء إلى السبت المقبل.

حمادة علوي رئيس جهاز الكرة بنادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com أوضح سبب التأجيل: "بسبب تأخر وصول الموافقة الأمنية على ملعب البلدية".

بينما كشف مصطفى السامولي رئيس النادي لـ FilGoal.com أسباب رفضه التوقيع على شيكات اللاعبين ورسوم المشاركة في المسابقات، قائلا: "الجهة الإدارية ألغت جلسة مجلس الادارة لأنها غير قانونية ومن يخالف القانون يتحمل تبعاته".

وتابع "أرسلنا طلبا رسميا منذ 18 أكتوبر لمعرفة سبب انهيار فريق الكرة ولم تُقدم لنا أي أسباب وتم التعاقد مع 23 لاعبا ورفضت التوقيع وطالبت بتحويل ملف العقود للنيابة العامة".

وأتم "رئيس النادي هو المنوط بالتوقيع علي العقود، ولا أعلم هل سيسمح لنا اتحاد الكرة بالقيد بعد حل الأزمة وليس لي خلافات شخصية مع أحد".

بلدية المحلة أنهى الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في المركز العاشر من 12 فريقا في مجموعة بحري وبفارق 22 نقطة عن غريمه التقليدي غزل المحلة والذي عاد من جديد للدوري المصري.