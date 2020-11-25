الأهلي: لم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن عدد الجمهور في القمة

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إنه لم يصل لناديه أي مخاطبات رسمية حتى الآن بشأن عدد الجمهور في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا عما أثير حول وصول خطاب رسمي يوضح عدد الحضور للقمة: "نتعامل بالأمور الرسمية فقط، ولم يصل الأهلي أي مخاطبات رسمية بخصوص حضور الجماهير حتى الآن".

وأضاف "مجلس الإدارة بالكامل سيحضر المباراة من الملعب".

وتحدث مرجان في وقت لاحق لـFilGoal.com قائلا: "اليوم الأربعاء سيكون هناك اجتماعا في الواحدة ظهرا في مديرية أمن القاهرة يحضره الأهلي والزمالك واتحاد الكرة ومسؤول من الاتحاد الإفريقي".

وأتم "سيتم خلال ذلك الاجتماع توضيح كافة الأمور المتعلقة بحضور الجمهور للمباراة بالإضافة للإجراءات الأمنية".

وكان مصدر في اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق لـFilGoal.com موافقة سلطات الأمن على حضور 2000 مشجع للقاء.

وأوضح وصلنا رد من الأمن بحضور 2000 مشجع فقط تحت عباءة وزارة الشباب والرياضة من مراكز الشباب وغيرها وتنظيم حضورهم بواسطتها".

وواصل "محمد فضل بصفته منسق المباراة سيتولى إدارة زمام الأمور، بجانب الاتحاد الإفريقي صاحب حقوق البطولة".

وأكمل "سيتم التنسيق بين الطرفين على الأسماء التي ستحضر المباراة، دخول أعضاء الاتحاد الإفريقي ومسؤولي الناديين أولوية وهؤلاء من ضمن الـ2000".

وتابع "الحضور سيكون تابعا للوزارة بجانب الاتحاد الإفريقي، تحت إشراف الاتحاد المصري ومحمد فضل المنسق العام للمباراة، وسيتم إخطار الأمن بقائمة الأسماء بعد الانتهاء من حصرها".

وأتم "حتى الآن الموافقة الرسمية جاءت بـ2000 مشجع فقط وسيتم اتخاذ التدابير الأمنية والاحترازية والدخول بالكمامات والمطهرات في المباراة".

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري قد صرح في وقت سابق قائلا: "كاف وافق على حضور بين 5 إلى 10 آلاف متفرج مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وشدد فضل "لكن القرار النهائي يعود إلى الناحية الأمنية وننتظر الرد الرسمي".