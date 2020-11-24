تحديد تفاصيل مواجهتي المقاولون العرب وأرتا سولار 7 في الكونفدرالية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفاصيل مواجهتي المقاولون العرب في دور التمهيدي الأول للكونفدرالية الإفريقية.

ويعد ذئاب الجبل الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ مشواره في نسخة 2020-2021 من دور الـ 64، إذ يبدأ الأهلي والزمالك وبيراميدز مشوارهم الإفريقي من دور الـ 32.

ويلتقي المقاولون العرب مع فريق أرتا سولار 7 الجيبوتي.

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الذهاب: 28 نوفمبر في الساعة الرابعة عصرا، ملعب جوليد - جيبوتي.

الحكم: الليبي محمد أغا، ويعاونه وليد الجهوي إبراهيم باكوز، وحكم رابع عبد الواحد هورايويده.

الإياب: 4 ديسمبر في الساعة الثامنة مساءً، ملعب الجبل الأخضر - مصر.

الحكم: الإثيوبي ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي.

على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

المقاولون العرب في إفريقيا الكونفدرالية
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