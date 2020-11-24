قذيفة صلاح في إيفرتون تجلب له جائزة هدف الشهر في ليفربول

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

توج محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة هدف شهر أكتوبر في صفوف فريقه.

والهدف الذي قاد صلاح للفوز بالجائزة هو ذلك الذي جاء من تسديدة في دربي ميرسيسايد أمام إيفرتون.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة على التوالي لصلاح التي يظفر فيها بالجائزة بعد هدفه ضد ليدز يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

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وبعد هدف صلاح جاء هدف ديوجو جوتا ضد وست هام ثانيا في التصويت ويليه هدف إيثان إينيس لاعب الأكاديمية ضد سندرلاند.

فيما جاء هدفي صلاح ضد أستون فيلا في المركزين الرابع والخامس.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سلبية مسحة صلاح من فيروس كورونا وجاهزيته للعب ضد أتالانتا غدا الأربعاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

صلاح ليفربول
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