خبر في الجول – الزمالك يستبعد ضم مدربا مصريا للقمة بعد إصابة أيمن عبد العزيز بكورونا

يستبعد الزمالك فكرة ضم مدربا مصريا حتى الآن للقاء القمة ضد الأهلي بعد إصابة أيمن عبد العزيز بفيروس كورونا حسبما علم FilGoal.com.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق احتمالية ضم عبد العزيز للقاء القمة في ظل إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام بفيروس كورونا.

لكن بعد إصابة أيمن عبد العزيز فإن الزمالك يستبعد حتى الآن ضم مدربا آخر وقد يخوض القمة بالجهاز الفني الأجنبي بالكامل.

ولكن حال سلبية عينة مدحت عبد الهادي يوم الخميس بعد المسحة التي سيخضع لها غدا الأربعاء فسيتواجد في اللقاء بشكل طبيعي.

ويلتقي الزمالك بالأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.