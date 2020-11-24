أيمن عبد العزيز لـ في الجول: نتيجة مسحتي إيجابية لفيروس كورونا.. وسأخضع لواحدة جديدة

أعلن أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق والذي كان مرشحا للتواجد مع الجهاز الفني في لقاء الأهلي، إصابته بفيروس كورونا، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد العزيز قائلا: "نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها خلال يوم الإثنين، جاءت إيجابية، في حين أنني خضعت لأشعة على الصدر وتحاليل دم في أحد المعامل أثبتت أنني لا أعاني من أي شيء".

وواصل: "سأخضع لمسحة جديدة خلال الساعات القادمة، للتأكد بشكل نهائي من الإصابة".

وأكمل "خاصة وأنني لا أعاني من أي أعراض، بجانب خضوعي لأشعة على الصدر وتحاليل دماء كاملة أثبتت عدم وجود أي شيء".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن عبد العزيز مرشح للتواجد مع الجهاز الفني في لقاء القمة ضد الأهلي بسبب إصابة المدرب العام مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا.

وخضع عبد العزيز لمسحة طبية مع لاعبي الزمالك يوم الإثنين.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وتواجد أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو.