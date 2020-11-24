نهائي القرن - هيئة الأرصاد: أمطار متوقعة يوم الجمعة في القاهرة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 15:05

كتب : FilGoal

ديانج - مصطفى محمد - الأهلي - الزمالك

نشرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانا أوضحت من خلاله أماكن سقوط الأمطار المتوقعة في الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر وحتى السبت 28 من نفس الشهر.

ويقام نهائي القرن، بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة 27 نوفمبر على استاد القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البيان، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى ومدن القناة ستشهد أمطارا خفيفة خلال الأيام الأربعة.

أخبار متعلقة
نهائي القرن – أسامة نبيه يحلل لـ في الجول: بوجود ساسي وبنشرقي لا نقاط ضعف في الزمالك مفاتيح نهائي القرن - منطقة مصطفى محمد وكيف يحد الأهلي من خطورته مفاتيح نهائي القرن - ذكاء علي معلول ووصفة الزمالك لإيقافه

نهائي القرن هو الأول من نوعه بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حصد اللقب القاري 8 مرات كأكثر الفرق فوزا به، فيما حصده الزمالك 5 مرات كثاني أكثر الفرق تتويجا به بالتساوي مع مازيمبي.

وحصد الأهلي اللقب آخر مرة خلال عام 2013، فيما حصد الزمالك اللقب آخر مرة خلال عام 2002.

نهائي القرن نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أيمن عبد العزيز لـ في الجول: نتيجة مسحتي إيجابية لفيروس كورونا.. وسأخضع لواحدة جديدة 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا يلمح لمشاركة أجويرو أمام أولمبياكوس 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيرلو: نريد حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال في أسرع وقت ساعة | دوري أبطال أوروبا
المصري لـ في الجول: إصابة عصام ثروت ودعدور بفيروس كورونا ساعة | مصر
كلوب: صلاح جاهز للمشاركة ضد أتالانتا.. كل فحوصات كورونا سلبية ساعة | دوري أبطال أوروبا
نهائي القرن - هيئة الأرصاد: أمطار متوقعة يوم الجمعة في القاهرة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح: سعداء بتألق جوتا.. ووجوده يسهل مهتمتنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أضخم عروض سوق الانتقالات.. تايمز: سيتي سيقدم عرضا لـ ميسي مدته 10 سنوات 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
قد ينال إعجابك