نهائي القرن - هيئة الأرصاد: أمطار متوقعة يوم الجمعة في القاهرة

نشرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانا أوضحت من خلاله أماكن سقوط الأمطار المتوقعة في الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر وحتى السبت 28 من نفس الشهر.

ويقام نهائي القرن، بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة 27 نوفمبر على استاد القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البيان، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى ومدن القناة ستشهد أمطارا خفيفة خلال الأيام الأربعة.

نهائي القرن هو الأول من نوعه بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حصد اللقب القاري 8 مرات كأكثر الفرق فوزا به، فيما حصده الزمالك 5 مرات كثاني أكثر الفرق تتويجا به بالتساوي مع مازيمبي.

وحصد الأهلي اللقب آخر مرة خلال عام 2013، فيما حصد الزمالك اللقب آخر مرة خلال عام 2002.