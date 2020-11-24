نهائي القرن.. أمطار متوقعة يوم الجمعة في القاهرة
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 15:05
كتب : FilGoal
نشرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانا أوضحت من خلاله أماكن سقوط الأمطار المتوقعة في الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر وحتى السبت 28 من نفس الشهر.
ويقام نهائي القرن، بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة 27 نوفمبر على استاد القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح البيان، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى ومدن القناة ستشهد أمطارا خفيفة خلال الأيام الأربعة.
نهائي القرن هو الأول من نوعه بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حصد اللقب القاري 8 مرات كأكثر الفرق فوزا به، فيما حصده الزمالك 5 مرات كثاني أكثر الفرق تتويجا به بالتساوي مع مازيمبي.
وحصد الأهلي اللقب آخر مرة خلال عام 2013، فيما حصد الزمالك اللقب آخر مرة خلال عام 2002.