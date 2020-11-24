صلاح: سعداء بتألق جوتا.. ووجوده يسهل مهتمتنا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 14:53

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

يعتقد محمد صلاح مهاجم ليفربول أن تألق ديوجو جوتا لاعب الريدز الجديد يساعد الفريق ويسهل مهمة باقي المهاجمين.

الدولي البرتغالي بدأ بقوة مع ليفربول منذ انتقاله من وولفرهامبتون الصيف الماضي، إذ سجل 8 أهداف في 12 مباراة.

قال صلاح في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "نحن سعداء من أجل جوتا".

أخبار متعلقة
صلاح: أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا.. هذه عقليتي روني يكشف: فكرت في الانتقال لبرشلونة خلال أوج تألقي للعب مع ميسي وإنييستا بيرلو: أعامل رونالدو مثل فرابوتا وبورتانوفا وكيله: إيسكو يريد تجربة دوري جديد حوار - جريزمان: ميسي غضب حينما رفضت الانتقال لبرشلونة.. ولا أمتلك رقم هاتف عمي صلاح يتحدث عن طموحه مع ليفربول هذا الموسم ونظرته للانتقادات

وأضاف "حين ترى لاعبا جديدا ينضم للفريق ويبدأ سريعا في تسجيل الأهداف، فإنك تشعر بالسعادة من أجله ولأن ذلك سيساعد الفريق ويسهل عليك مهامك الهجومية".

وواصل "أتمنى أن يحدث ذلك مرارا وتكرارا، فتسجيل بعض الأهداف هو وسيلة جيدة بالنسبة له للبدء بثقة في صفوف ليفربول".

جوتا انضم للحمر مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، وأثبت سريعا أنه أحد أفضل صفقات الموسم الجديد.

وتابع الدولي المصري "بصفتنا زملاء في فريق واحد نحاول دفع بعضنا البعض كل يوم في التدريب".

وأكمل "أن يكون لديك لاعب آخر يمكنه تسجيل الأهداف هو خيار رائع بالنسبة لنا".

وأتم "الآن مع جوتا يمكننا اللعب بثلاثي هجومي كالمعتاد، أو برباعي هجومي".

ومن المرجح أن يشارك الدولي المصري في مباراة ليفربول المقبلة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

محمد صلاح ديوجو جوتا ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: إصابة عصام ثروت ودعدور بفيروس كورونا 6 دقيقة | مصر
كلوب: صلاح جاهز للمشاركة ضد أتالانتا.. كل فحوصات كورونا سلبية 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نهائي القرن.. أمطار متوقعة يوم الجمعة في القاهرة 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح: سعداء بتألق جوتا.. ووجوده يسهل مهتمتنا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أضخم عروض سوق الانتقالات.. تايمز: سيتي سيقدم عرضا لـ ميسي مدته 10 سنوات ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا.. هذه عقليتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التتويج الأخير - عبد المنعم لـ في الجول: فرحة ما بعدها فرحة.. ومواجهة الأهلي 50:50 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استعدادا للموسم الجديد.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
قد ينال إعجابك