صلاح: سعداء بتألق جوتا.. ووجوده يسهل مهتمتنا

يعتقد محمد صلاح مهاجم ليفربول أن تألق ديوجو جوتا لاعب الريدز الجديد يساعد الفريق ويسهل مهمة باقي المهاجمين.

الدولي البرتغالي بدأ بقوة مع ليفربول منذ انتقاله من وولفرهامبتون الصيف الماضي، إذ سجل 8 أهداف في 12 مباراة.

قال صلاح في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "نحن سعداء من أجل جوتا".

وأضاف "حين ترى لاعبا جديدا ينضم للفريق ويبدأ سريعا في تسجيل الأهداف، فإنك تشعر بالسعادة من أجله ولأن ذلك سيساعد الفريق ويسهل عليك مهامك الهجومية".

وواصل "أتمنى أن يحدث ذلك مرارا وتكرارا، فتسجيل بعض الأهداف هو وسيلة جيدة بالنسبة له للبدء بثقة في صفوف ليفربول".

جوتا انضم للحمر مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، وأثبت سريعا أنه أحد أفضل صفقات الموسم الجديد.

وتابع الدولي المصري "بصفتنا زملاء في فريق واحد نحاول دفع بعضنا البعض كل يوم في التدريب".

وأكمل "أن يكون لديك لاعب آخر يمكنه تسجيل الأهداف هو خيار رائع بالنسبة لنا".

وأتم "الآن مع جوتا يمكننا اللعب بثلاثي هجومي كالمعتاد، أو برباعي هجومي".

ومن المرجح أن يشارك الدولي المصري في مباراة ليفربول المقبلة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

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