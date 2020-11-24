صلاح: أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا.. هذه عقليتي

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 13:54

كتب : FilGoal

صلاح ضد ميتلاند

يستهدف محمد صلاح نجم ليفربول استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي والحصول على جائزة أوروبية كأكثر هدافي الموسم.

صلاح لم ينجح الموسم الماضي في الحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي التي حصدها في موسمين متتاليين، لكنه بدأ المنافسة بقوة على جائزة هذا الموسم.

قال صلاح في تصريحات لشبكة NBC الأمريكية: "أعتقد أنه من الطبيعي عندما تفوز بشيء فإن ذلك يقلل من جوعك".

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وتابع "يجب أن أبقى جائعا، عليك أن تجد شيئًا بداخلك لدفعك إلى الأمام".

صلاح سجل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه يحتل المركز الثالث في جدول الهدافين، خلف دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون المتصدر بـ10 أهداف، وسون هيونج مين لاعب توتنام صاحب الـ9 أهداف.

وأضاف الدولي المصري "المنافسة بيننا كلاعبين تساعدنا على خلق دوافع جديدة بكل تأكيد".

وعن جائزة الهداف، أوضح "أعتقد أنه من الصعب القيام بذلك في المرة الأولى، ثم يصبح أكثر صعوبة القيام بذلك للمرة الثانية، أما القيام بذلك للمرة الثالثة فهو أصعب وأصعب".

رغبة صلاح الدائمة للتسجيل تعرضه لانتقادات مستمرة، لكنه لا يهتم بذلك.

وشدد "أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في الدوري، أريد أن أسجل أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا، هذه عقليتي".

وأتم "ربما يُعجب بعض الناس بما أقول، وربما لا يعجب البعض الآخر، ولكني لا أهتم بذلك حقًا ولكن في الوقت نفسه، فإن عدد تمريراتي الحاسمة مرتفع حقًا".

ومن المرجح أن يشارك الدولي المصري في مباراة ليفربول المقبلة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

محمد صلاح ليفربول
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