كاراجير يشرح كيف يدافع ليفربول في غياب فان دايك

شرح جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق طريقة دفاع بطل الدوري الإنجليزي بعد إصابة فيرجل فان دايك.

المدافع الهولندي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد التحام قوي مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في الجولة الخامسة للدوري؛ لينتهي موسمه مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

كاراجير حل ضيفا على برنامج "Monday Night Football" الذي يُبث عبر قناة "سكاي سبورتس" البريطانية، وخلال ظهوره حَلل كيف يدافع ليفربول في غياب فان دايك.

وقال كاراجير: "لقد قام اللاعبون الذين حلوا محله بعمل رائع".

وضرب كاراجير مثلا بما قدمه دفاع ليفربول ضد ليستر سيتي الذي يمتلك مهاجما سريعا مثل جيمي فاردي.

وأوضح "قبل المواجهة (ضد ليستر سيتي) تكهن الجميع أن الطريقة ستتغير وسيتراجع دفاع ليفربول 10-15 ياردة للخلف. لكني شاهدت العديد من المباريات للفريق ولم ألاحظ ذلك".

وأضاف "لقد حَللت كيف لعبوا ضد فاردي، ولا أحد يستطيع إخباري أن الفريق عاد 10 ياردات أو 15 ياردة للخلف دون فان دايك. الفريق استمر في اللعب بخط دفاع متقدم لكن المختلف هو الوضع التشريحي للاعبين مثل ما قام به فابينيو".

وواصل "صحيح هو لاعب وسط بالأساس لكنه كان رائعا. ورغم الدفاع بخط متقدم إلا أنه كان مستعدا للركض للخلف. حين لُعبت الكرة (لفاردي) خلف رأسه؛ عاد وركض وتعامل معها".

واستطرد "حين نتحدث عن فان دايك علينا ألا ننسى أنه كان جزءا من رباعي خط الدفاع الذي حقق أفضل أرقام دفاعية في الموسمين الماضيين، وهو ما كان ليحدث هذا الموسم معه (لولا الإصابة)".

وأكمل "لكن مما لا شك فيه أن ليفربول واجه مشاكل ضخمة في بداية الموسم. لقد استقبل الفريق 3 أهداف ضد ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد ثم ظهرت بوضوح في مباراة أستون فيلا".

وتابع "لقد تحدثنا هُنا من قبل –يقصد البرنامج- عن خط دفاع ليفربول ومن الصعب انتقاد فريق لديه سجل دفاعي رائع وكان ناجحا جدا".

واستمر "كان هناك أوقاتا أشاهد فيها خط الدفاع وأقول في رأسي (للمدافع) عُد للخلف. هذا ما حدث ضد أستون فيلا بشكل واضح حين أخطأ الفريق كثيرا".

وشرح "أحيانا لم يتعلق الأمر بتمركز خط الدفاع لكني شعرت أن مدافعي الفريق في حاجة لأن يكونوا في وضع يسمح لهم بالركض للخلف حتى لا يخرجوا عن نسق المباراة. فهم كانوا يتغلبون على الضغط الواقع عليهم (من مهاجمي الخصم) بالتقدم ياردة أو ياردتين لتمرير الكرة".

وأتم "أحيانا كان يتقدم ثلاثة أو أربعة لاعبين في نفس الوقت. لكن الآن نرى أن صفات القيادة أصبحت موجودة لدى أكثر من لاعب".

ولم يشارك فان دايك إلا في 5 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

واستقبل ليفربول 16 هدفا بعد مرور 9 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز رغم استقباله لـ33 هدفا فقط طوال المسابقة في الموسم الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الجدول حتى الآن برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر توتنام.

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