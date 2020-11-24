روني يكشف: فكرت في الانتقال لبرشلونة خلال أوج تألقي للعب مع ميسي وإنييستا

كشف واين روني أسطورة مانشستر يونايتد أنه فكر في الانضمام لبرشلونة عام 2010 من أجل اللعب مع ليونيل ميسي وتشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

اشتبك مهاجم مانشستر يونايتد الأسطوري مع السير أليكس فيرجسون في أكتوبر 2010، ثم قدم طلب انتقال، وفي النهاية، انتهى الأمر بتوقيع روني على عقد جديد طويل الأمد في يونايتد.

وقال روني في تصريحات أبرزها موقع يونايتد: "كنت مستعدًا للذهاب واللعب في إسبانيا. من الناحية المثالية، كنت أرغب في الذهاب إلى برشلونة، لكن كان من المرجح أن يكون ريال مدريد أكثر من برشلونة. كان تشيلسي دائمًا متواجدًا أيضًا".

وأضاف "أعتقد، في ذلك الوقت، كنت أبحث عن أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة. بصراحة، لقد مر يومين أو ثلاثة أيام حيث كان هناك اتصال بيني وبينهم، أو بين وكيلي وتلك الفرق".

وواصل "تخيلت اللعب في فريق برشلونة، مع ميسي وتشافي وإنيستا وسيرجيو بوسكيتش".

واستدرك "في ذلك الوقت لم يكن ميسي يلعب بالطريقة التي يلعب بها الآن كرقم 9، كان يلعب كجناح".

وتابع "كنت أفكر أنه كان بإمكاني الاندماج بشكل مثالي. أتذكر أنني كنت أفكر في ذلك".

وأتم "لكن أهم شيء بالنسبة لي هو أنه تم تسوية الأمر، بعدما أجريت محادثات جيدة مع يونايتد لإنهاء الأمر والتوقيع على عقد جديد".