مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب اللجنة الأولمبية؟ ملتزمون بإيقاف مرتضى منصور

أبدى اتحاد الكرة المصري التزامه الشديد بقرارات اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك. وذلك حسبما أوضح مصدر في الاتحاد لـFilGoal.com.

وصرح مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com قائلا: "ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية، اتحاد الكرة يتبعها لأننا عضو جمعية عمومية في اللجنة، وقراراتها سارية علينا أيضا".

وواصل "لدينا قرار سابق بإيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية وملتزمون به وبتنفيذه، ولا نعتمد أي شيء صادر من الزمالك بتوقيعه، وذلك كان القرار في الماضي ولم يتغير أي شيء، لذا نحن ملتزمون بقرار اللجنة".

وأردف "أخطر اتحاد الكرة الأمن تنفيذا لقرار اللجنة الأولمبية بمنع مرتضى منصور من حضور المباريات في وقت سابق منذ صدور القرار. لأنه موقوف وبالتالي لا يمكنه الحضور".

وأتم "قرارات اللجنة الأولمبية سارية على كافة الاتحادات التي يتواجد الزمالك عضو جمعية عمومية".

ما الذي حدث؟

مرتضى منصور كشف مساء السبت نيته حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا لتحفيز لاعبيه.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة قد اتخذت قرارا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات ومنعه من حضور أي فعاليات رياضية على خلفية شكاوى بعض الشكاوى المقدمة ضده.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفبمر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأمر الذي دفع اللجنة الأولمبية المصرية لإرسال خطاب بتاريخ 22 نوفمبر إلى اتحاد الكرة المصري.

وقال نص خطاب اللجنة: "يرجى التفضل من رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور مرتضى منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تنفيذا للقرار النهائي الصادر بوقفه، والتزاما واحتراما للقوانين واللوائح وأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم، وذلك بوضع تعليمات على كافة أبواب استاد القاهرة الدولي، لتنفيذ عدم دخوله في هذا التاريخ".