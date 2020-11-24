مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب اللجنة الأولمبية؟ ملتزمون بإيقاف مرتضى منصور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أبدى اتحاد الكرة المصري التزامه الشديد بقرارات اللجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك. وذلك حسبما أوضح مصدر في الاتحاد لـFilGoal.com.

وصرح مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com قائلا: "ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية، اتحاد الكرة يتبعها لأننا عضو جمعية عمومية في اللجنة، وقراراتها سارية علينا أيضا".

وواصل "لدينا قرار سابق بإيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية وملتزمون به وبتنفيذه، ولا نعتمد أي شيء صادر من الزمالك بتوقيعه، وذلك كان القرار في الماضي ولم يتغير أي شيء، لذا نحن ملتزمون بقرار اللجنة".

أخبار متعلقة
نهائي القرن – أسامة نبيه يحلل لـ في الجول: بوجود ساسي وبنشرقي لا نقاط ضعف في الزمالك خبر في الجول - انضمام ساسي وبنشرقي لمعسكر الزمالك بعد سلبية نتيجة مسحة الثنائي رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا

وأردف "أخطر اتحاد الكرة الأمن تنفيذا لقرار اللجنة الأولمبية بمنع مرتضى منصور من حضور المباريات في وقت سابق منذ صدور القرار. لأنه موقوف وبالتالي لا يمكنه الحضور".

وأتم "قرارات اللجنة الأولمبية سارية على كافة الاتحادات التي يتواجد الزمالك عضو جمعية عمومية".

ما الذي حدث؟

مرتضى منصور كشف مساء السبت نيته حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا لتحفيز لاعبيه.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة قد اتخذت قرارا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات ومنعه من حضور أي فعاليات رياضية على خلفية شكاوى بعض الشكاوى المقدمة ضده.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفبمر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأمر الذي دفع اللجنة الأولمبية المصرية لإرسال خطاب بتاريخ 22 نوفمبر إلى اتحاد الكرة المصري.

وقال نص خطاب اللجنة: "يرجى التفضل من رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور مرتضى منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تنفيذا للقرار النهائي الصادر بوقفه، والتزاما واحتراما للقوانين واللوائح وأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم، وذلك بوضع تعليمات على كافة أبواب استاد القاهرة الدولي، لتنفيذ عدم دخوله في هذا التاريخ".

في إفريقيا نهائي القرن دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 2000 مشجع لنهائي إفريقيا 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
روني يكشف: فكرت في الانتقال لبرشلونة خلال أوج تألقي للعب مع ميسي وإنييستا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب اللجنة الأولمبية؟ ملتزمون بإيقاف مرتضى منصور 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حوار - جريزمان: ميسي غضب حينما رفضت الانتقال لبرشلونة.. ولا أمتلك رقم هاتف عمي 29 دقيقة | ميركاتو
نهائي القرن – أسامة نبيه يحلل لـ في الجول: بوجود ساسي وبنشرقي لا نقاط ضعف في الزمالك 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وكيله: إيسكو يريد تجربة دوري جديد 50 دقيقة | ميركاتو
بيرلو: أعامل رونالدو مثل فرابوتا وبورتانوفا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك