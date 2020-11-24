حوار - جريزمان: ميسي غضب حينما رفضت الانتقال لبرشلونة.. ولا أمتلك رقم هاتف عمي

كشف أنطوان جريزمان نجم برشلونة عن غضب ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني منه بعد رفضه الانتقال لهم خلال صيف 2018.

جريزمان كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال لبرشلونة بعد مونديال روسيا، لكنه رفض إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.

بطل كأس العالم تحدث لبرنامج "عالم فالدانو" الذي يقدمه خورخي فالدانو نجم ريال مدريد السابق عن كواليس رفضه لبرشلونة وما دار بينه وبين ميسي عقب تصريحات عم جريزمان التي انتقد فيها النجم الأرجنتيني.

وكل الآتي جاء على لسان جريزمان..

لا أمتلك رقم عمي

عم جريزمان كان انتقد ميسي مشيرا لكونه سبب عدم تألق الفرنسي حتى الآن مع برشلونة.

ليقول جريزمان: "عمي لا يفهم كيف تجري الأمور في كرة القدم. وفي النهاية الصحفي هو من نجح في الحصول على التصريح منه".

"لقد تحدثت مع ليو وقلت له إنني لم أتحدث معها (وكيله السابق وعمه) وفي الحقيقة أنا ليس لدي رقم هاتف عمي".

"ليو يعرف أنني أحبه واحترمه للغاية".

أما بالنسبة لوكيله السابق الذي صرح أيضا نفس التصريحات، فقال: "لقد توقفت علاقتي به والسبب هو عدم مجيئه لحفل زفافي؛ لذلك قررت قطع علاقتي به".

رفض برشلونة

"تحدث مع ليو حين وصلت. وقال لي: طلبت أن تأتي لبرشلونة بشكل علني، وحين رفضت شعرت بغضب شديد، لكنه أيضا قال لي إنه سيكون معي دائما، وهذا ما لحظته".

"أردت أن أُظهر (في وثائقي القرار) أن عملية الانتقال لفريق أو لآخر مُعقدة للغاية. الناس ظنوا أنها لعبة وأنني ضَحِكت على الجماهير، لكني أردت أن أظهر أن اللاعب لا يعرف ماذا يفعل وكيف سيقرر".

"زوجتك ووالداك وأبنائك يتحدثون إليك لكن في النهاية انت من يقرر".

"بعد نشر الوثائقي؛ شعر والداي بالغضب مني لأنهم لم يفهما لماذا قمت بتصور الفيلم. بجانب رغبتهم في رؤيتي مع برشلونة".

"تقبلت هذا لأني أعلم أننا لا نشاهد النسخة الأفضل من جريزمان. لكنني أفهم أن مع ظهور أي شيء جديد أكون أول شخص يتعرض للانتقاد".

سوء المستوى

"خلال عام ونصف مر علي 3مدربين وهذا ليس سهلا. أحتاج للوقت للتأقلم مع زملائي وهم يحتاجون للوقت للتأقلم علي. وخلال هذه الفترة كان أسلوب الفريق يتغير باستمرار".

"بالإضافة إلى أن مرشحي الرئاسة يتحدثون عني. لا أعتقد أن هذا شيئا جيدا حين يتحدثون عن كوني صفقة جيدة أم لا".

"لم تكن لدي مشكلات مع كيكي سيتين. والداي طلبا مني أن اسأله لماذا لا يدفع بي بشكل أساسي لكني فضلت ألا أساله".

"فالفيردي كان يطلب مني أن ألعب في الجانب الأيسر مع خوردي ألبا وأن نقوم بخلق المساحات لبعضنا البعض. لقد كان يثق بي كثيرا وهذا ما لاحظته".

"نخوض رحلات للسفر كل يومين أو ثلاثة أيام ولا نحظي بأيام راحة وهذا ما يُحدِث الإصابات. فالأمر ليس صدفة".

فترة أتلتيكو مدريد

"كانت فترة صعبة في البداية لأني جئت لناد قد حقق الدوري الإسباني للتو، وعلي أن أحصل على مركز أساسي".

"لم ألعب حتى ديسمبر وكان أمرا صعبا. لكني كنت استمع لمدربي. هذا ما تعلمته وهذا ما سأقوم به دائما حتى لو كانت تعليمات المدرب تؤرقني".

"مع (تشولو) دييجو سيميوني كانت كل حصة تدريبية بمثابة مباراة بوتيرة عالية. الجميع كان يطلب مني المزيد، مثل: كوكي وجابي و(السيد) أوسكار أورتيجا".

"في أتلتيكو الجميع يتحرك دائما وكان علي أن أفعل مثلهم".

"غرفة خلع الملابس كانت مترابطة للغاية. عند خسارتنا كنا نجتمع سويا لنأكل دون وجود مشكلات".

صيف 2016

بنهاية موسم 2015-2016، خسر جريزمان نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح ضد ريال مدريد بعدما أضاع ضربة جزاء في المباراة.. بعدها بأشهر خسر نهائي اليورو مع فرنسا ضد البرتغال.

وعن هذه الفترة، قال: "من الصعب علي الحديث. أعلم أنني لو سجلت ركلة الجزاء كان ليتغير التاريخ. صرخت خلال ركلات الترجيح لأني كنت أعلم أن هذا ما كان يجب أن يحدث خلال المباراة".

"خسرت نهائيين خلال فترة قصيرة، ولم أكن أريد رؤية أي شيء خاص بكرة القدم. لم أكن سعيدا بجائزة أفضل لاعب في اليورو".

حب الكرة وبيكهام وجيمس

"والدي مارس كرة القدم لكن بشكل غير احترافي. كان أول من دربني ومن هُنا بدأ حبي بكرة القدم".

دافيد بيكهام؟ "هو مثلي الأعلى داخل الملعب وخارجه. هو لاعب نموذجي وهذا ما أخبرني به زملائي الذين لعبوا معه في باريس سان جيرمان. لديه قدم يمنى مذهلة. ولديه دائما شئ استثنائي خارج الملعب".

احتفالي الشهير؟ "قمت به من أجل ليبرون جيمس. زوجتي قامت بشراء قصاصات الأوراق الملونة من أمازون وخططت للقيام به".

وانتقل جريزمان لبرشلونة صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو.

وشارك جريزمان مع برشلونة في 58 مباراة سجل خلالها 17 هدفا خلال كل المسابقات.