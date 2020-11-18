ميسي يرد على اتهام عم جريزمان: لقد سئمت من كوني سبب كل مشكلة في برشلونة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 23:24

كتب : FilGoal

جريزمان - ميسي - برشلونة

رد ليونيل ميسي قائد برشلونة على اتهامات عم زميله في الفريق أنطوان جريزمان بأنه سبب عدم تأقلم اللاعب الفرنسي في البلوجرانا.

وقال ميسي في تصريحات مقتضبة فور وصوله لمطار برشلونة بعدما كان مع منتخب بلاده الأرجنتين لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022: "لقد سئمت من كوني سبب كل مشكلة في برشلونة".

وكان إيمانويل لوبيز عم جريزمان قال: "هو كان مقتنعا إن الأمور لن تسير جيدا في أول ستة أشهر، لكن ما لم أتوقعه أنا أن ذلك سيستمر لسنة".

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وواصل "إلى جانب وجود ميسي فالكل يعرف ماذا يدور في النادي، الأمور ليست سهلة".

وأتم "ميسي لا يعمل بجد بما فيه الكفاية في برشلونة ويتم تنظيم المران لإرضاء بعض الأشخاص وهو أمر جيد إن كنت لا تريد أن تعمل بجد".

ميسي جريزمان برشلونة
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