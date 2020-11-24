نهائي القرن – أسامة نبيه يحلل لـ في الجول: بوجود ساسي وبنشرقي لا نقاط ضعف في الزمالك

قال أسامة نبيه مدرب نادي مصر إنه لم يرغب في تحميل لاعبيه أكثر من طاقتهم وتعامل نفسيا بشكل جيد خلال مواجهة الزمالك، متعمدا عدم رقابة لاعب بعينه لكنه ركز على المساحات.

FilGoal.com يستضيف المدربين الذين واجهوا بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وجايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، قبل نهائي القرن الذي يجمع بين الفريقين على لقب دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل.

أسامة نبيه مدرب نادي مصر خاض مواجهة ضد الزمالك في دور الـ8 من كأس مصر يوم السبت، والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 بعد بلوغ الأشواط الإضافية.

كيف واجهت الزمالك واستعددت لتحييد مفاتيح لعبه؟

"التحضير النفسي كان مهما للغاية، لم أرغب في تحميل اللاعبين أكثر من طاقتهم، لم أرغب في ضغطهم، هي مباراة كبيرة وضمن فترة إعدادنا وطلبت منهم التركيز".

"علمت أن الفريق لن يشارك بفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وشككت في أمر مشاركة طارق حامد ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لكن مفاتيح اللعب لدى الزمالك كبيرة، هناك يوسف أوباما وشيكابالا وكاسونجو وعبد الله جمعة".

"لوقف مفتاح اللعب، كان يجب أن نتمركز بشكل صحيح وألا نندفع في أماكن لا يجب الاندفاع فيها، لا نلعب على لاعب بعينه لكن على المساحات".

هل توجد أي نقاط ضعف لعبت عليها في مواجهة الزمالك؟

"بتواجد ساسي وبنشرقي لا يوجد أي نقاط ضعف في فريق الزمالك، وفي حالة الالتزام طيلة الـ90 دقيقة ستكون النتيجة مميزة".

ماذا تفعل لو كنت مكان مدرب منافس الأهلي؟

"لابد أن يتم تقسيم المباراة على مراحل، مرحلة الضغط العالي، مراحل الدفاع".

"يجب وضع سيناريوهات حسب حالة اللاعب، لكن أثناء المباراة يعلم الله السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".

"يجب أن نضغط من وسط الملعب وإن ضغطنا وقمنا بعمل حاجز سيكون أفضل، لابد من تأهيل اللاعبين على الطريقة التي سيتم تطبيقها".