وكيله: إيسكو يريد تجربة دوري جديد

قال فرانسيسكو ألاركون والد ووكيل أعمال إيسكو لاعب ريال مدريد إن الأخير يريد الانتقال إلى دوري جديد بعدما تقلص دوره مع ناديه الإسباني.

إيسكو النادي : ريال مدريد

وصرح ألاركون في حواره مع إذاعة كادينا سير "في الوقت الحالي لا توجد عروض، لكن إيسكو يريد تجربة دوري جديد".

وواصل "البقاء في ريال مدريد ليس مشكلة".

وابتعد اللاعب البالغ عمره 28 عاما عن حسابات مدربه زين الدين زيدان وشارك أساسيا في 3 مباريات فقط بالموسم الحالي.

ويمتد عقد إيسكو، الذي يلعب لريال مدريد منذ 2013، حتى 2022.

وزعمت تقارير اهتمام أرسنال وإيفرتون ومانشستر سيتي بالتعاقد مع صانع الألعاب.

وشارك إيسكو في 314 مباراة مع ريال مدريد وسجل 51 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ16 لقبا مع الفريق.

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