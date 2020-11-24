بيرلو: أعامل رونالدو مثل فرابوتا وبورتانوفا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

نفى أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس تفضيله لكريستيانو رونالدو نجم الفريق عن بقية اللاعبين، مشيرا إلى أن معاملته لقائد البرتغال لا تختلف عن الآخرين.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"لم أتحدى رونالدو بعد في تسديد الركلات الحرة. أعامله مثل البقية. أنا متاح دائما داخل وخارج الملعب".

وواصل نجم يوفنتوس وميلان السابق "أعامله، كبطل، مثلما أعامل اللاعبين الصغيرين (جيانلوكا) فرابوتا و(مانولو) بورتانوفا".

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وأتم "أفعل نفس الأشياء التي اعتدت عليها حينما كنت لاعبا".

ويستضيف يوفنتوس فريق فرينكفاروزي المجري يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.

وفاز يوفنتوس على مضيفيه دينامو كييف وفرينكفاروزي بينما خسر على ملعبه أمام برشلونة.

وفي الجولة الخامسة يستضيف يوفنتوس فريق دينامو كييف قبل أن يحل ضيفا على رفاق ليونيل ميسي.

ويبحث يوفنتوس عن تتويج بالأبطال غائب منذ 1996.

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