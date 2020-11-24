خبر في الجول - انضمام ساسي وبنشرقي لمعسكر الزمالك بعد سلبية نتيجة مسحة الثنائي

انضم الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي إلى معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد سلبية نتيجة المسحة التي خضع لها. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

ساسي واجه مشكلة أثناء العودة قبل أن تُحل ليصل يوم الإثنين إلى القاهرة، فيما عاد بنشرقي يوم الإثنين بشكل طبيعي في نفس اليوم.

وتواجد ساسي مع منتخب تونس خلال مواجهتي تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، فيما شارك بنشرقي مع منتخب بلاده المغرب في مباراتي أفريقيا الوسطى.

وتسببت مشكلة في الطيران في تأخر عودةفرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، ومواطنهالتونسي نجم دفاع الأهلي علي معلول، بحسب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة فيالزمالك.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت إصابة بنشرقي بكورونا، قبل أن ينفي المغربي هذه الشائعة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.