أول هدف بعد 15 عاما لم يكن كافيا للانتصار.. ساوثامبتون يتعادل مع ولفرهامبتون

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

ثيو والكوت يحتفل بهدفه مع ساوثامبتون ضد ولفرهامبتون

تعادل ساوثامبتون مع مضيفه ولفرهامبتون إيجابيا بهدف لكل منهما مساء يوم الإثنين في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينكس.

افتتح ثيو والكوت أهداف المباراة في الدقيقة 58.

وأدرك بيدرو نيتو التعادل للذئاب في الدقيقة 75.

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وأصبح هدف والكوت هو الأول له رفقة الفريق الملقب بالقديسين منذ ديسمبر عام 2005.

وكان والكوت رحل عن ساوثامبتون وانتقل لأرسنال ومنه لإيفرتون قبل أن يعود للفريق مطلع الموسم الجاري.

وفشل ولفرهامبتون في تحقيق الفوز بذلك في آخر مباراتين له.

فيما لم يستطع ساوثامبتون مواصلة سلسلة انتصاراته وتوقفت بعد ثلاثة انتصارات.

بتلك النتيجة وصل رصيد ساوثامبتون عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد ولفرهامبتون عند 14 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ساوثامبتون ولفرهامبتون
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