عدا الونش وبنشرقي وساسي.. الزمالك يبدأ معسكره المغلق للقاء الأهلي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 22:58

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

بدأ الزمالك معسكره المغلق في أحد فنادق القاهرة مساء اليوم الإثنين استعدادا للقاء الأهلي وذلك بحضور كل اللاعبين عدا ثلاثة.

ويغيب عن المعسكر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بعدما أصيب بفيروس كورونا.

هذا بالإضافة لأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي بعد عودتهما من بلادهما وفي انتظار نتيجة المسحات التي خضعها لها.

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ويستعد الزمالك للقاء الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك والأهلي سيجريان مسحة يوم الأربعاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن فيروس كورونا كذلك.

الزمالك الأهلي نهائي القرن
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