مؤتمر لامبارد: تياجو سيلفا أبهرني بقيادته الفريق رغم عدم تحدث الإنجليزية

اعترف فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، بانبهاره بما يضيفه تياجو سيلفا لفريقه رغم عدم إتقانه اللغة الإنجليزية.

تشيلسي يحل ضيفا على استاد رين الفرنسي غدا السبت في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكشف لامبارد في بداية حديثه: "هافيرتز وتياجو سيلفا جاهزان للمشاركة. كريستيان بوليسيتش لن يسافر مع الفريق لكن نأمل أن يكون جاهزا نهاية الأسبوع".

وسُئل لامبارد عن تصريح لاعبه ميسون ماونت الذي قال فيه: "أخبرت فيرنر أنه عليه تسجيل هذه الفرص، إنه لاعب صاحب مستوى رفيع وعليه أن يقسو على نفسه ليترجم هذه الفرص إلى أهداف".

فأجاب لامبارد: "لا أدري عما تتحدثون، لم أسمع ذلك، لكني أريد من اللاعبين أن يتحلوا برغبة شديدة دائما لتسجيل الأهداف".

وتحوّل للإشادة بمهاجمه الآخر، تامي أبراهام: "أنا سعيد حقا بما يقدّمه أبراهام، إنه يلعب بشكل مميز حاليا. أحيانا ينسى الناس كيف كان مميزا للغاية في بداية الموسم الماضي، النصف الثاني من الموسم كان أصعب، لكنه لا يزال شابا".

وتشير التقارير إلى طلب أوليفييه جيرو الرحيل في يناير ليحظى بمزيد من دقائق اللعب ويكون قادرا على المشاركة في يورو 2020 مع فرنسا.

وأوضح لامبارد موقفه بهذا الشأن: "جيرو لاعب مهم جدا في قائمتنا، وهو سيرغب دوما في المشاركة أكثر. أريده أن يبقى معنا، وتجمعني علاقة جيدة به، ولو لم يشاركني هذا الشعور فعندها سنجلس ونتحدث".

وأضاف: "رأيت تصريحات وكيل جيرو، ولم أتوقف عندها كثيرا. أتفهم أن جيرو يريد المشاركة، لكن ما يهمني هو قوة قائمتنا، وهو إضافة كبيرة لنا".

ويلعب تشيلسي مباراة دربي أمام توتنام هوتسبير الأحد المقبل، فهل ستأخذ هذه القمة من اهتمام البلوز أمام رين؟ لامبارد أجاب بالنفي: "نحن مركزون بالكامل على مباراة رين، علينا احترام هذه المباراة، وبعدها لدينا حتى يوم الأحد لنفكر في توتنام".

ماذا تغيّر في تشيلسي ليصير فريقا قويا دفاعيا؟ إجابة لامبارد ألمحت إلى أخطاء كيبا أريزابالاجا السابقة: "لقد درسنا جيدا المناطق التي تلقينا منها الأهداف، بعضها أهداف سُجلت عن طريق أخطاء من لاعبينا مثلما حدث أمام ساوثامبتون ووست بروميتش ألبيون. الآن تركيز الفريق بات أكثر، ويعمل على المستوى الجماعي جيدا".

وانتقل لامبارد للإشادة بـ تياجو سيلفا المنضم للفريق هذا الصيف: "تياجو سيلفا لاعب مهم للغاية، لقد صار مهما لنا في فترة قصيرة، جلب معه خبرة كبيرة والكثير من الجودة على أرض الملعب، والقيادة كذلك وهو أمر كان مثيرا للإعجاب مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يتحدث الإنجليزية جيدا. يجيد التحدث بالفرنسية والبرتغالية مع زملائه، هو يؤثر على بقية اللاعبين بسلوكه اليومي في التدريبات، لطالما كنت معجبا به والآن أتشرف بالعمل معه".

كما أوضح بشأن إمكانية إراحة اللاعبين في آخر جولتين: "ألقيت نظرة على جدول المباراة ووجدته وحشيا، نواجه أرسنال في البوكسينج داي ثم مباراة أخرى بعد أيام قليلة. علينا الفوز بمباراة رين ولو تأهلنا للدور المقبل سنحصل على فرصة إراحة بعض اللاعبين، لكننا نريد تصدر المجموعة أيضا".

توتنام لديه يومين أقل للتحضير لقمة الأحد، أمر لا يؤمن به جدا فرانك لامبارد: "من الصعب الجزم بذلك قبل مباراة الخميس، فأنا لا أعرف الفريق الذي سيدفع به جوزيه، لديه قائمة كبيرة من اللاعبين وعلى الأرجح سيقوم بالمداورة في مباراة الدوري الأوروبي".

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