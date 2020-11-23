مصدر في الأهلي لـ في الجول: إصابة الشناوي بـ كورونا؟ نتائج المسحات لم تظهر.. مندهشون مما يحدث

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 20:09

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عدم ظهور نتائج المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا التي خضع لها بعثة الفريق الأول حتى الآن.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إصابة الشناوي بـ كورونا؟ الفريق الأول انتهى منذ ساعة واحدة فقط من إجراء مسحة لكل اللاعبين بلا استثناء".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نتائج المسحات لم تظهر حتى الآن. الكل أجرى المسحة بلا استثناء سواء من هم داخل المعسكر أو خارجه، إلى جانب كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان".

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وتابع "الأهلي لن يخفي أي شيء وسبق وتم الإعلان عن الحالات المصابة بـ كورونا".

وأردف "مندهشون للغاية مما يحدث الآن من ادعاءات بوجود إصابات جديدة دون أي سند أو دليل ورغم عدم ظهور النتائج حتى الآن".

وأتم "قررنا إلغاء نتيجة المسحات التي قام بها الثلاثي وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة أمس الأحد، وقررنا الاعتماد على نتائج المسحة الجديدة التي أجريت اليوم".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الموقعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوجد 5 إصابات بفيروس كورونا داخل الآن الأهلي في الوقت الحالي وهم وليد سليمان وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف.

نهائي القرن الأهلي في إفريقيا الشناوي
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