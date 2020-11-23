حوار – بيكام: قاتلت للعودة إلى الأهلي.. وهذه أكثر مباراة تمنيت المشاركة فيها

قال أحمد رمضان "بيكام" الوافد الجديد على صفوف الأهلي إنه قاتل من أجل العودة لصفوف المارد الأحمر بعدما رحل عنه قبل عامين.

وأعلن الأهلي اليوم الإثنين ضمه لبيكام قادما من وادي دجلة رسميا بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأجرى بيكام لاعب منتخب مصر الأولمبي حوارا مع الموقع الرسمي للأهلي.

وبدأ بيكام حديثه قائلا: "الأهلي بيتي وحبه يجري في دمي منذ بداية رحلتي مع الكرة في الثامنة من عمري، وعندما رحلت عن النادي قبل موسمين كان حلمي العودة من جديد، وتحقق هذا الحلم الآن".

وواصل "قاتلت للعودة إلى الأهلي لكن الأمور لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، فالعودة كانت حلما وقاتلت لتحقيقه ولم يكن حلما لي فقط بل لكل أسرتي".

وأكمل "عندما رحلت في البداية عن الأهلي قبل موسمين كان ذلك على سبيل الإعارة، حيث كنت أسعى بكل قوة لإثبات نفسي من أجل العودة خاصة أن الرحيل كان بحثًا عن فرصة المشاركة فقط".

وأردف "لكن الأمر اختلف تمامًا بعدما قام وادي دجلة بشرائي، حيث تحول الهدف من مجرد المشاركة في المباريات إلى القتال داخل الملعب من أجل العودة إلى صفوف الأهلي".

وأضاف "كنت أسعى للعودة وحجز مكان في صفوف الأهلي وإثبات جدارتي بارتداء قميصه مجددًا، وأرى أنني نجحت في ذلك الآن بعد قرار عودتي الذي اجتهدت كثيرًا من أجل الوصول إليه".

وعن العروض المقدمة إليه قال صاحب الـ23 عاما: "كان لدي عروض محلية كثيرة، بالإضافة إلى رغبة وادي دجلة في استمراري ولكن الأهلي كان الأهم".

المفاوضات مع الأهلي

أما عن كيف بدأت المفاوضات أوضح بيكام أنها كانت قبل 10 أشهر وقال: "تلقيت اتصالا من أمير توفيق مدير التعاقدات وكان في القائمة مقعد شاغر واحد وتم التعاقد في ذلك الوقت مع أليو بادجي".

وأضاف "بعدها تحدث معي أمير مجددا وأبلغني بعودتي مع نهاية العام الجاري وهو ما حدث بالفعل".

وشدد "مع كل مباراة أتألق فيها بعيدًا عن الأهلي كنت أشعر أن عودتي إلى النادي اقتربت، ولكن الأمر لم يتطور ويصل إلى اليقين باقتراب تحقيق الحلم سوى بعد الاتصال الهاتفي من أمير توفيق والذي أبلغني فيه برغبة الأهلي في استعادتي من جديد".

وأكمل "كان بداخلي شعورا لا يمكن وصفه أو الحديث عنه، عندما تلقيت اتصال أمير توفيق، فمن الصعب أن تعبر عما بداخلك عندما تجد النادي الذي تحلم بالعودة إلى صفوفه يتحدث عن رغبته في انضمامك مجددا، خاصة أنه أمر قاتلت واجتهدت كثيرًا جدًّا من أجل الوصول إليه".

نصيحة من الشناوي

وكشف بيكام عن صداقته للعديد من لاعبي الأهلي وقال: "أرتبط بعلاقات قوية مع عدد من نجوم الأهلي، وأبرزهم محمد الشناوي قائد الفريق، وسعد سمير وأيمن أشرف وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود، وغيرهم".

وأكمل "تلقيت نصيحة من محمد الشناوي قبل فترة حيث طالبني وقتها بالاجتهاد وأن أكون على قدر المسئولية فور العودة إلى صفوف الفريق، وأن أسعى بقوة لحجز مكان في تشكيلة الفريق، وأن يتحول دوري من مجرد الباحث عن المشاركة إلى عنصر أساسي ومحوري في تشكيلة الأهلي، من أجل المساهمة مع زملائي في تحقيق الانتصارات والبطولات".

وعن علاقته بمحمد محمود قال: "علاقتي طيبة للغاية بمحمد محمود، وأتمنى له الشفاء العاجل، خاصة أنه لاعب متميز جدا وإضافة قوية للأهلي، وما تعرض له الفترة الماضية من إصابات أمر صعب للغاية، وغريب على أي لاعب كرة قدم".

وأضاف "لكن في النهاية أثق بشدة في إصراره وعزيمته على العودة بقوة لتدعيم الأهلي، خاصة أنه يمتلك موهبة كبيرة ستكون خير عون للفريق فور عودته وإعلانه جاهزيته".

أي مركز يفضل اللعب فيه

وعن أي مركز يفضل اللعب فيه أجاب بيكام "أستطيع اللعب سواء كقلب دفاع أو ظهير أيمن أو وسط ملعب مدافع وأتمنى الآن فقط الحصول على ثقة الجهاز الفني قبل كل شيء".

أما عن رقم قميصه المفضل أجاب "لم أستقر حتى الآن لكنني أميل لرقم 17 الذي يرتديه عمرو السولية".

وكشف بيكام أنه لم يبلغ أسرته بمفاوضات الأهلي وقال: "أردت مفاجآتهم بالخبر لكن انتشاره عبر وسائل الإعلام مبكرا جعلني أبلغهم بالأمر".

وأردف "مهما حاولت وصف شعور أسرتي وفرحتهم باقتراب ارتداء القميص الأحمر من جديد لن أتمكن من ذلك".

نهائي إفريقيا ومباراة تمنى المشاركة فيها

وعن رأيه في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة ضد الزمالك قال: "إن شاء الله الفوز سيكون حليف الأهلي، وأرى أن الفريق يمتلك من الدوافع القوية التي تجعله قريبًا جدا من التتويج".

وأردف "الأهلي له باع طويل في النهائيات الإفريقية، وشخصية الفريق وروح الفانلة الحمراء ستكون كلمة السر في تحقيق هدف التتويج واستعادة اللقب الإفريقي".

وتابع بيكام "أتمنى التتويج باللقب للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وعن اللقاء الذي تمنى المشاركة فيه قال: "كنت أتمنى في وقت سابق التواجد مع الأهلي على منصات التتويج، وتحديدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 في مباراة الصفاقسي التونسي الشهيرة، وبعدها المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن أرى أن الأمر بات قريبًا بتحقيق البطولة الإفريقية".

وأتم بيكام حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: " أعد جماهير الأهلي بالقتال من أجل التتويج بكل البطولات لإسعادكم، وأنتظر دعمكم ومساندتكم في رحلتي التي تبدأ من جديد بقميص نادي القرن".