خبر في الجول – ترشيح أيمن عبد العزيز للتواجد في القمة بدلا من مدحت عبد الهادي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 19:04

كتب : رامي جمال

ميتشو - دوسان ستويانوفيتش - أيمن عبد العزيز - أحمد عبد الرؤوف - الزمالك - جينيراسيون فوت

أصبح أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق مرشحا للتواجد مع الجهاز الفني في لقاء القمة أمام الأهلي بسبب إصابة المدرب العام مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أيمن عبد العزيز سيتواجد في تلك المباراة خصيصا حال استمرار إيجابية مسحة عبد الهادي.

ومن المقرر أن يخضع عبد الهادي لمسحة جديدة يوم الأربعاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن فيروس كورونا رفقة كل لاعبي والجهاز الفني للزمالك.

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ويلتقي الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وتواجد أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو.

الزمالك أيمن عبد العزيز
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