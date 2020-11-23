خبر في الجول – حازم إمام يقترب من الانضمام لمعسكر القمة بعد تعافيه من كورونا

يقترب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك من الانضمام لمعسكر فريقه المغلق استعدادا للقاء الأهلي بعد تعافيه من فيروس كورونا.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم شارك في المران الجماعي للزمالك الذي أقيم اليوم الإثنين بشكل طبيعي.

جاء ذلك بعدما أجرى الزمالك عدة فحوصات للاطمئنان على اللاعب وتم السماح له بالمشاركة في المران.

يذكر أن الزمالك والأهلي سيجريان مسحة يوم الأربعاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للكشف عن فيروس كورونا كذلك.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.