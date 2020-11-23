بعد استبعادها من إخراج القمة.. إيناس عثمان لـ في الجول: أنا ومحمد نصر ضحية التعصب

أعربت المخرجة إيناس عثمان عن صدمتها وحزنها من قرار استبعادها من إخراج لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة في استاد القاهرة.

وتحدثت إيناس عثمان لـFilGoal.com: "تم استبعادي لرفض جمهور الأهلي لي وكذلك محمد نصر لرفض جمهور الزمالك له".

وواصل "نحن ضحايا التعصب الكروي الذي يحكم مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعد هناك أي تقدير لتاريخنا المهني الممتد منذ 30 عاما بدون حالة واحدة تثبت تحيز في مجاملة الزمالك أو الأهلي".

وشددت "لا أصدق ما حدث من جمهور الأهلي ضدي الذي يحاسبني على لقطة في الزمالك وحسنية أغادير في الكونفدرالية الموسم الماضي والتي يزعمون إنها هدف صحيح للفريق المغربي ولم يُحتسب لعدم إعادة اللقطة".

وواصلت "لا أعرف سر تربص لجمهور لم يكن فريقه طرفا في اللقاء بل والبطولة بأكملها، رغم أن الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت من إخراجي للقاء، أي أنه بتفكير بسيط فهذا دليل براءة لي وليس إدانة".

وتابعت مخرجة المباريات "لا ألوم قيادات ماسبيرو لأنهم معذورون فقد اتخذوا قرارهم لحمايتي أنا ونصر مما كان محتمل حدوثه".

وأتمت "لقد أصبح الأمر فوضوي وغير أخلاقي في التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأتمنى التوفيق لمن سيخرج اللقاء".