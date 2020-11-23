تقرير: رئيس وزراء بريطانيا بصدد السماح للحضور الجماهيري بإنجلترا في ديسمبر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

جمهور ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

تعود الحياة إلى الرياضة في إنجلترا اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل مع السماح للحضور الجماهيري بنسبة قد تصل إلى 50%.

وكشف تقرير ديلي ميل البريطانية أنه من المقرر السماح بإعادة فتح الملاعب للجماهير اعتبارا من 2 ديسمبر بمجر تخفيف الإغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن وزارتي الإعلام والرياضة قدما مقترحات إلى مجلس الوزراء لإعادة المشجعين للملاعب في ديسمبر وإنه بصدد الموافقة على ذلك.

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وأشار التقرير إلى أنه من المقرر السماح لـ 4 آلاف متفرج أو 50% من السعة للأحداث الرياضية الخارجية، اعتمادا على أيهما أقل في مناطق المستوى 1 (الأقل خطورة) بالإضافة إلى ألفين متفرج أو 50% أيهما أقل للأحداث الداخلية.

وسيتم أيضا السماح للمناطق في المستوى 2 (الأكثر خطورة) باستقبال ألفي متفرج أو 50% من سعة الاستاد وألف مشجع من السعة في الداخل.

ومن المقرر أن يصدر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إعلانا رسميا بذلك ويوضح تفاصيل عودة المتفرجين التي طال انتظارها للأحداث الرياضية.

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