تقرير: رئيس وزراء بريطانيا بصدد السماح للحضور الجماهيري بإنجلترا في ديسمبر

تعود الحياة إلى الرياضة في إنجلترا اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل مع السماح للحضور الجماهيري بنسبة قد تصل إلى 50%.

وكشف تقرير ديلي ميل البريطانية أنه من المقرر السماح بإعادة فتح الملاعب للجماهير اعتبارا من 2 ديسمبر بمجر تخفيف الإغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن وزارتي الإعلام والرياضة قدما مقترحات إلى مجلس الوزراء لإعادة المشجعين للملاعب في ديسمبر وإنه بصدد الموافقة على ذلك.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر السماح لـ 4 آلاف متفرج أو 50% من السعة للأحداث الرياضية الخارجية، اعتمادا على أيهما أقل في مناطق المستوى 1 (الأقل خطورة) بالإضافة إلى ألفين متفرج أو 50% أيهما أقل للأحداث الداخلية.

وسيتم أيضا السماح للمناطق في المستوى 2 (الأكثر خطورة) باستقبال ألفي متفرج أو 50% من سعة الاستاد وألف مشجع من السعة في الداخل.

ومن المقرر أن يصدر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إعلانا رسميا بذلك ويوضح تفاصيل عودة المتفرجين التي طال انتظارها للأحداث الرياضية.