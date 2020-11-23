كلوب: لا أفكر في الأرقام القياسية.. مصدر قلقي الوحيد هو المباراة التالية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 16:29

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

لا يهتم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالأرقام القياسية التي يحققها فريقه بقدر اهتمامه بالمباراة التالية للريدز، حسب تصريحاته.

فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، سجل رقما قياسيا لليفربول بعدم التعرض للهزيمة في ملعب أنفيلد في 64 مباراة متتالية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد من أجل اللاعبين، لكني لكي أكون صادقًا لا أشعر وكأن هذا إنجاز كبير، لأننا سوف نلعب يوم الأربعاء وهذا في الواقع هو مصدر قلقي الوحيد في الوقت الحالي".

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ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا يوم الأربعاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وأضاف "من الصعب حقًا تحقيق شيء كهذا، لكن عندما تفكر في مدى صعوبة الكثير من المباريات، لا يحدث هذا بسهولة. عليك أن تقاتل حقًا من أجل تحقيق ذلك".

وتابع المدرب الألماني "نحن نستمتع حقًا باللعب في ملعب أنفيلد، كل شيء يشعرك بأنك في المنزل".

وشدد كلوب "الأداء المذهل للاعبين هو السبب الوحيد وراء هذا الرقم القياسي الرائع".

ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي يتواجد في صدارة المسابقة برصيد 20 نقطة رفقة توتنام.

فيما يتربع على قمة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

يورجن كلوب ليفربول
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