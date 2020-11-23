فابينيو: هكذا أوقفنا خطورة فاردي

أوضح فابينيو لاعب ليفربول أنه نجح في قيادة دفاع الريدز لإيقاف خطورة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في لقاء الفريقين بفضل التواصل الجيد بين مدافعي الفريق.

فابينيو الذي يلعب كمدافع بشكل مؤقت عاد من إصابته وشارك في فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال فابينيو في تصريحات لموقع ناديه: "أحاول أن أكون دائماً على تواصل جيد مع زملائي في الفريق واللاعبين من حولي حين ألعب في قلب الدفاع، هم يساعدونني كثيراً".

وأضاف "كنا نعلم أننا نلعب ضد فريق جيد ومهاجم خطير للغاية هو جيمي فاردي، لذلك كان التواصل مهماً للغاية".

وتابع "أعلم أنه في هذا المركز يجب أن أركز كل دقيقة من المباراة، وأنا سعيد لأننا حافظنا على نظافة الشباك".

فابينيو الذي عوض غياب فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة لعدة مباريات، غاب هو الآخر بسبب الإصابة لفترة.

وعن ذلك قال البرازيلي "أنا سعيد جدا بالعودة واللعب 90 دقيقة والفوز بالمباراة. أشعر بأنني في حالة جيدة، ولا توجد مشاكل. أنا سعيد لأنني عدت ولعبت المباراة كاملة".

وواصل "نعلم أن لدينا بعض اللاعبين المهمين مصابين، لكن الجميع مستعد للعب ومستعد لتقديم 100% من مجهوده على أرض الملعب".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا يوم الأربعاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.