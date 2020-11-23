كلوب: شاكيري لم يشعر بإصابة تعرض لها قبل 6 أيام ولا أحد يعلم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تعرض لاعبه جيردان شاكيري لإصابة تم اكتشافها بعد 6 أيام من تعرضه لها.

وغاب شاكيري عن الريدز في الفوز على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي، بسبب إصابة عضلية ألمت به أثناء مشاركته مع منتخب سويسرا.

قال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "شاكيري كان يعاني من إصابة عضلية مع المنتخب السويسري ولم يكن يدرك ذلك حقًا".

وأضاف "لقد تدرب معنا، منحناه إجازة لمدة يوم ثم عاد وشارك في المران، لكنه لم يشارك بشكل كامل، بعد ذلك شعر بألم بسيط".

وتابع "حين فحصه الطاقم الطبي وجدوا أنه مصاب منذ خمسة أو ستة أيام، لم يعرف أحد عن ذلك، ولا حتى شاكيري نفسه".

واستدرك "تسير الأمور في بعض الأحيان بهذا الشكل، ولذلك لم يكن قادرًا على المشاركة أمام ليستر".

مباراة ليستر شهدت تعرض نابي كيتا للإصابة وتم استبداله بعد 53 دقيقة.

وأوضح كلوب "لقد شعر بألم في العضلة الخلفية ولم يكن قادرًا على اللعب، وإلا لكان أستمر في الملعب".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا يوم الأربعاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.